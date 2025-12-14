La candidata del oficialismo, Jeannette Jara, reconoció la derrota en segunda vuelta y llamó a José Antonio Kast para desearle éxito en su gobierno “por el bien de Chile”.
“La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el Presidente electo @joseantoniokast para desearle éxito por el bien de Chile”, informó Jara en su cuenta de X.
“A quienes nos apoyaron y fueron convocados por nuestra candidatura, tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida en nuestra patria. Juntos y de pie, como siempre lo hemos hecho”, añadió.
Jara reconoce derrota y llama a Kast para desearle éxito “por el bien de Chile”
“La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el Presidente electo @joseantoniokast para desearle éxito por el bien de Chile”, dijo la candidata oficialista en su cuenta de X.
La candidata del oficialismo, Jeannette Jara, reconoció la derrota en segunda vuelta y llamó a José Antonio Kast para desearle éxito en su gobierno “por el bien de Chile”.
Source Texto: Aton/Foto: Aton