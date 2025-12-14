Home Nacional "jara reconoce derrota y llama a kast para desearle éxito “p..."

Jara reconoce derrota y llama a Kast para desearle éxito “por el bien de Chile”

“La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el Presidente electo @joseantoniokast para desearle éxito por el bien de Chile”, dijo la candidata oficialista en su cuenta de X.

Patricia Schüller Gamboa
La candidata del oficialismo, Jeannette Jara, reconoció la derrota en segunda vuelta y llamó a José Antonio Kast para desearle éxito en su gobierno “por el bien de Chile”.

“A quienes nos apoyaron y fueron convocados por nuestra candidatura, tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida en nuestra patria. Juntos y de pie, como siempre lo hemos hecho”, añadió.

José Antonio Kast es el Presidente electo de Chile
