Jara reconoce derrota y llama a Kast para desearle éxito “por el bien de Chile”

La candidata del oficialismo, Jeannette Jara, reconoció la derrota en segunda vuelta y llamó a José Antonio Kast para desearle éxito en su gobierno “por el bien de Chile”.



“La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el Presidente electo @joseantoniokast para desearle éxito por el bien de Chile”, informó Jara en su cuenta de X.



“A quienes nos apoyaron y fueron convocados por nuestra candidatura, tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida en nuestra patria. Juntos y de pie, como siempre lo hemos hecho”, añadió.