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Jeannette Jara, Franco Parisi y Evelyn Matthei reaccionan al alza de combustibles

La excandidata presidencial de Unidad por Chile dijo que “el Gobierno está apagando el incendio con bencina. Dice ‘no hay plata’ para apoyar a la gente, mientras busca bajar el impuesto al 3% de las empresas más grandes del país. Recapaciten. Aún es tiempo”.

Patricia Schüller Gamboa
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Jeannette Jara, Franco Parisi y Evelyn Matthei reaccionan al alza de combustibles

Las reacciones por el alza histórica que experimentarán este jueves los combustibles no se hicieron esperar.

Los excandidatos presidenciales, Jeannette Jara (Unidad por Chile); Franco Parisi (Partido de la Gente), y Evelyn Matthei  (Chile Vamos) abordaron el alza de combustibles que fue anunciada la noche de este lunes por el Gobierno.

A través de su cuenta de X, Jara dijo que “el Gobierno está apagando el incendio con bencina. Dice ‘no hay plata’ para apoyar a la gente, mientras busca bajar el impuesto al 3% de las empresas más grandes del país. Recapaciten. Aún es tiempo”.

Parisi: “Viene un bencinazo”

Por su parte, Parisi aseguró que “viene un bencinazo. Que suba 500 pesos el diésel y además 350 pesos el precio de la gasolina claramente es una bofetada a la clase media y clase media emergente, a la gente que maneja Uber, a los taxistas si bien va a haber un subsidio de 100 mil pesos mensuales, eso no sirve”.

En esta línea, el excandidato recordó que “el año pasado el Fisco recaudó más de US$3.000 millones por efecto del impuesto específico a los combustibles. Y claro, a los políticos no les impacta porque ellos reciben una compensación directa por su gasto en gasolina”.

“Por eso nosotros decíamos que era un buen ejemplo que se bajara el sueldo el Presidente, sus ministros y las autoridades que ganaran más de 5 millones de pesos”, añadió.

Parisi sostuvo que “esto va a impactar obviamente en la canasta básica, va a trasladarse a un mayor IPC y una mayor UF, por lo tanto, es una muy mala señal”.

“Nosotros lo dijimos fuerte y claro: primero, que todos lo paguen. Y segundo, que todas las autoridades se bajaran el sueldo para que el apretarse el cinturón no sea siempre en los votantes de la clase media y del PDG“, sentenció.

Matthei: “Me duele en el alma las medidas”

Por su parte, Evelyn Matthei, expresó en X: “Me duele en el alma las medidas. El alza de los combustibles golpea fuerte y hay demasiadas familias que no llegan a fin de mes. Tenemos que hacer un esfuerzo gigantesco por cortar gastos políticos, cerrar embajadas y cerrar todo lo que no sea absolutamente indispensable”.

“Debemos entender la angustia de las familias chilenas y ayudarlas en todo lo que sea posible”, cerró.

Continúan la mañana de este martes las largas filas y tacos en los servicentros por el alza histórica de la bencina
Source Texto: Aton/Foto: Aton
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