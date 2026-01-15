Home Nacional "jeannette jara revela que se encuentra “reflexionando” si sigue m..."

Jeannette Jara revela que se encuentra “reflexionando” si sigue militando en el PC

La excandidata presidencial afirmó que “es un proceso que lleva tiempo” definir su permanencia en la colectividad y, entre las razones, subrayó lo “difícil” que fue la campaña y su relación con la tienda.

Leonardo Medina
La excandidata presidencial, Jeannette Jara aseguró que está evaluando poner fin a su militancia en el Partido Comunista (PC), principalmente por lo “difícil” que fue su relación con la colectividad durante la campaña.

“Como siempre, como siempre. No ha sido nunca fácil, los partidos políticos no son un club de amigos”, comentó sobre su relación con el PC y contó que en su caso “quedé sin militancia activa en los hechos, no he concurrido a ninguna actividad partidaria desde que gané la primaria, y estoy reflexionando al respecto”.

Consultada por si está pensando dejar de militar en el partido, Jara sinceró que “sí, entre otras cosas. He analizado lo que fue el proceso, lo que viene para la izquierda chilena, la reconstrucción de una centro izquierda poderosa, el progresismo, cómo la contingencia a veces se come mediáticamente los asuntos que son de más largo plazo, de más estratégicos para el país”.

“Estoy en un proceso que lleva tiempo. Mire, no es secreto para nadie, lo difícil que fue la campaña para mí, en términos de la relación con mi propio partido, y yo creo que hay momentos en los cuales uno tiene que tomar distancia y evaluar con mayor serenidad los efectos que esto tiene en tanto en el mundo de las ideas, como también en el sentir, en cómo uno se siente cómoda o no en un espacio”, reconoció.

“Yo voy a tomar una decisión en algún momento, no me pongo plazo porque no tengo nada que me apure, he militado mucho tiempo ahí, pero la verdad, creo que la responsabilidad que nos tocó enfrentar, yo agradezco mucho a toda la militancia del PC de base, que estuvo siempre muy disponible a hacer campaña y trabajar fuertemente; no vi lo mismo en todos, voy a ver qué voy a hacer”, indicó.

En cuanto al quiebre del oficialismo, Jeannette Jara comentó que “yo les propondría actuar con más mesura”.

“Creo que ya las posiciones se expresaron, son varias de ellas, tienen mucho que ver con lo que precisamente señalaba la presidenta del Partido Socialista en torno a que sentían que se les había pasado una cuenta”, agregó la excandidata.

“Por otro lado, otros distinguidos abogados señalan que el fallo no se funda en la ley Naín-Retamal, y yo creo que hay varios elementos ahí, pero si usted me pregunta a mí, yo creo que lo que más hay que tener en estos momentos es mesura. Cerrarse al diálogo, cerrarse al diálogo no es algo que contribuya”, aseguró.

Source Texto: La Nación/Aton/Foto: Aton
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Leonardo Medina
