Jesse & Joy conquistaron a Viña con su romanticismo: destacaron su cercanía con el público y la emoción

Jesse & Joy inauguraron la tercera noche del Festival de Viña del Mar 2026 haciendo cantar a toda la Quinta Vergara. Los hermanos Huerta, Jesse (43) y Joy (39), encendieron al “monstruo” en su tercera participación en el certamen, tras sus exitosos pasos por 2014 y 2018, donde ya habían obtenido todos los premios.

El espectáculo comenzó con fuerza con “¡Corre!” interpretada a capela, generando una inmediata conexión con la gente. La Quinta Vergara coreó desde el inicio. Luego, Joy apareció entre el público e interpretó “Si Te Vas” desde la galería, para después subir al escenario y continuar con “Chocolate”.

La cercanía con los asistentes fue uno de los elementos centrales del show del dúo mexicano Jesse & Joy. Durante la presentación, los artistas interactuaron constantemente con la gente, incluso bajando a la platea e incentivando los coros colectivos.

El repertorio incluyó varios de sus éxitos más reconocidos, consolidando su conexión con el “monstruo”. Canciones como “Tanto”, “¿Con quién se queda el perro?”, “Me soltaste” y “Dueles” fueron parte del recorrido musical que terminó de conquistar al público.

México en la piel

Una sección especial del show rindió homenaje a la música mexicana con la participación de mariachis. En ese segmento interpretaron “Si no te hubieras ido”, del icónico Marco Antonio Solís, y “México en la piel”, de José Manuel Fernández, popularizada por Luis Miguel.

Las baladas románticas retomaron el protagonismo tras los covers, elevando nuevamente la emoción en la Quinta Vergara. Temas como “Ecos de amor”, “Llorar” y “Te esperé” hicieron que el público pidiera las Gaviotas, lo que derivó en la entrega de la Gaviota de Plata por parte de los animadores.

El reconocimiento mayor llegó poco después con la Gaviota de Oro, tras nuevos hits coreados por el público. Canciones como “3 A.M.” y “La De La Mala Suerte” consolidaron el momento cúlmine de la presentación.

La emoción marcó uno de los momentos más íntimos del show, cuando Joy recordó a su padre fallecido. Junto a su hermano, interpretaron “Un besito más” en su honor, generando uno de los instantes más conmovedores de la noche.

El cierre del concierto estuvo a cargo de “¡Corre!” en su versión completa y “Espacio sideral”. Ambas canciones fueron coreadas masivamente por el público, cerrando una presentación sólida y emotiva.

Una acción previa al show también marcó la jornada, cuando Jesse sorprendió a los asistentes desde las tribunas. El músico se mezcló entre los asistentes y regaló entradas VIP a dos personas, provocando una reacción emocional, incluso con lágrimas de una de las beneficiadas.