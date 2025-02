Karen Doggenweiler y Rafael Araneda dan el vamos al Festival de Viña del Mar 2025

Los conductores del Festival de Viña del Mar 2025, Rafael Araneda y Karen Doggenweiler, ofrecieron la tarde de este jueves una conferencia de prensa junto a la alcaldesa Macarena Ripamonti y ejecutivos de Mega para dar el vamos al gran certamen, que comienza este domingo 23.



En el Sheraton Miramar se sentaron junto a los animadores del certamen y la alcaldesa de Viña del Mar, el director ejecutivo del Festival, Daniel Merino y el director general, Rodrigo Norambuena.



Rafael Araneda, que animará por novena vez el certamen, admitió estar “muy emocionado, muy contento, muy feliz. Me siento un profesional y un humano agradecido de la vida y de las oportunidades que me da la vida”.



El animador agradeció a Mega la oportunidad de “compartir esta experiencia por noveno año en la vida, con ustedes, con el público, con la Karen, es algo que me revitaliza. Lo siento como un cariño hermoso a mi corazón, a mi vida, agradezco la confianza”.



Karen Doggenweiler, en tanto, valoró esta oportunidad de conducir el gran evento: “Estamos felices y agradecidos. Me he sentido tremendamente querida y estoy muy contenta de dar el puntapié inicial al festival”.



“Tenemos la suerte de ser el nexo entre un público maravilloso, distinto, vivo, que llama la atención en el mundo entero y lo que pasa en el escenario con una tremenda parrilla de artistas”, agregó .



El Festival de Viña del Mar 2025 comienza el domingo 23 de febrero y se extenderá hasta el viernes 28 de febrero.