Kast agradece apoyo de Matthei y llama a la unidad tras avanzar a segunda vuelta

“Quiero agradecer en primer lugar a ti, Evelyn, a tu equipo, a las personas que han trabajado arduamente por sacar adelante Chile. Creo que lo que nos convoca, como bien dices, es el bien de Chile, y para lograr el bien de Chile y salir de la crisis en la que estamos, tanto en seguridad económica como en las áreas sociales que todos conocemos, la unidad es fundamental”, dijo el abanderado del Partido Republicano.

Patricia Schüller Gamboa
El candidato del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano, José Antonio Kast, realizó su primera declaración tras pasar a segunda vuelta,  agradeciendo el apoyo de la abanderada de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei.

“Quiero agradecer en primer lugar a ti, Evelyn, a tu equipo, a las personas que han trabajado arduamente por sacar adelante Chile. Creo que lo que nos convoca, como bien dices, es el bien de Chile, y para lograr el bien de Chile y salir de la crisis en la que estamos, tanto en seguridad económica como en las áreas sociales que todos conocemos, la unidad es fundamental”, afirmó.

Kast subrayó que el mensaje de unidad que Matthei entregó a sus militantes y adherentes será clave para enfrentar el balotaje. “Creo que el llamado que ha hecho Evelyn a todos los chilenos a unirnos en torno a una causa que es Chile es muy relevante, tan relevante que hoy día yo me quedaría al menos en ese punto, en pedir unidad, en ponernos todos a disposición de una causa que no es la causa ni de un candidato ni de un partido, es la causa de Chile”, continuó.

El republicano optó por no adelantar definiciones programáticas ni anuncios específicos, asegurando que el enfoque inmediato es fortalecer las alianzas y ordenar el trabajo de cara al 14 de diciembre. En esa línea, cerró señalando que “todo lo que diga relación con el trabajo que vamos a realizar, lo vamos a ir dando a conocer en los próximos días”.

Quinto cómputo del Servel: Jara (26,45%) y Kast (24,46%) pasan a segunda vuelta
Source Texto: Aton/Foto: Aton
Patricia Schüller Gamboa

Patricia Schüller Gamboa
