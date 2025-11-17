Home Nacional "quinto cómputo del servel: jara (26,45%) y kast (24,46%) pasan a ..."

Quinto cómputo del Servel: Jara (26,45%) y Kast (24,46%) pasan a segunda vuelta

Patricia Schüller Gamboa
El Servicio Electoral (Servel)dio a conocer cerca de las 20 horas  el quinto cómputo de los votos escrutados en estas elecciones presidenciales con voto obligatorio.

La candidata oficialista, Jeannette Jara, logra 26,45% y el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, obtiene un 24,46%. Ambos están pasando a segunda vuelta que se llevará a cabo el 14 de diciembre.

La gran sorpresa es el candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, que logra un 18,62% y queda en tercer lugar. En cuarto lugar queda el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, que logra un 13,92%.

En quinto lugar queda la candida de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, que logra un 13,47%.

Los candidatos independientes Harold Mayne-Nicholls lograron 1,28%; Marco Enríquez-Ominami un 1,16% y Eduardo Artés un 0,66%.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Patricia Schüller Gamboa
