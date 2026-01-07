Kast evita polemizar con Boric por dichos de “líderes serviles” con Trump

El Presidente electo, José Antonio Kast, dijo que “no vale la pena” entrar en una polémica con Boric respecto a sus últimas declaraciones.

El Mandatario, a través de su cuenta de X, señaló que “los líderes que le rinden pleitesía y se muestran serviles al Presidente de EEUU Trump tratando de ganarse su favor sólo se humillan”.

Kast, al ser consultado por periodistas sobre las declaraciones del Jefe de Estado, manifestó que “no vale la pena” continuar ese tipo de discusiones.

“Hoy día en Chile la gente está sufriendo. Hoy día en Chile hay desempleo. En Chile hay personas que mueren todos los días en listas de espera”, indicó.

“Ocupémonos de eso antes de entrar a discutir lo que puede haber dicho o hecho un presidente de otra nación”, añadió.