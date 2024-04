Kast y solicitud de formalización a Jadue: “Espero que pronto esté en la cárcel”

El líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, destacó la solicitud de formalización que realizó la Fiscalía contra el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC).



El jefe comunal es acusado por cohecho, administración desleal, fraude al Fisco y estafa en el marco del caso Farmacias Populares.



A través de sus redes sociales, Kast sostuvo que “luego de más de 10 años de corrupción, delincuencia y destrucción de la comuna de Recoleta, por fin la justicia empieza a actuar y se va a formalizar al alcalde comunista Daniel Jadue. Espero que pronto esté en la cárcel”.



Jadue es investigado por la fiscal Giovanna Herrera por ilícitos que se habrían cometido en las negociaciones realizadas por la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp) con la empresa Best Quality SPA.



Según la indagatoria, el alcalde habría solicitado a Best Quality SPA un aporte para el Partido Comunista para convertirse en proveedora de las farmacias populares.



Jadue aseguró que es inocente y que “en la carpeta investigativa que hemos conocido con mi defensa, queda establecido con absoluta claridad que no hay ni un peso que provenga de acciones ilícitas ni en mis bolsillos ni en el de los funcionarios y las funcionarias de la municipalidad”.

