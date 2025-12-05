Kramer responde a las críticas por su imitación a Cristian Castro: “Mi intención no fue molestarlo”

El humorista Stefan Kramer abordó las críticas que generó su reciente rutina en la Teletón 2025, en la cual, durante el show de cierre en el Estadio Nacional, imitó al cantante mexicano Cristian Castro.

Dicha presentación causó controversia en redes sociales, e incluso el propio artista se refirió a la situación, en uno de los recitales que realizó en el Movistar Arena.

“Me estuve enterando que me estuvieron imitando… Me enteré que eso no les gustó. Me imitó muy, muy feo ¿Verdad? ¿Por qué me hacen esto?”, señaló Castro.

Las palabras de Kramer

Bajo este contexto, el comediante abordó el tema la noche de este jueves, en la ceremonia de los Copihue de Oro 2025, evento donde fue galardonado con un reconocimiento por su trayectoria.

Tras recibir su premio, Kramer tomó la palabra y manifestó que “quiero dedicarle este premio a Cristian Castro. Mi intención no fue molestarlo ni molestar a su fanaticada, pero fueron días dolorosos”.

También, a modo de broma, imitó a José Antonio Neme al recordar unos cuestionamientos del animador, y mencionó los comentarios que apuntaban el parecido físico de su imitación con el “Tachuela Chico” o “Perhan” de Romané.

En la misma línea, añadió: “Quiero agradecer el apoyo que he recibido estos días, de mi familia, de mi esposa, que ella siempre será la niña que me llena el alma, como mar inquieto, como mar en calma. A mis hijos también, a mi hija Azul, perdón, Celeste; María Jesús, Santiago, Bruno y sólo quiero decirles que estoy muy agradecido de poder dedicarme a esto”.

Acto seguido, planteó que “nosotros estamos expuestos a lo bueno, a lo malo, a actuaciones buenas, más o menos, malas, pero creo que es importante siempre intentarlo”.

“A veces cuando suceden polémicas o cosas chiquititas, uno como que agarra eso negativo, lo haces propio, lo repites en la casa y uno se hunde, se paraliza”, expresó.

Además, el humorista remarcó que “han pasado los años y yo quiero agradecer a la vida, al trabajo, a mi equipo por poder tener hoy día esa tranquilidad de mirarlo con más perspectiva y decir que es importante intentarlo siempre, no rendirse, no paralizarse”.