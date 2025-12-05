Home Vanguardia "kramer responde a las críticas por su imitación a cristian castro..."

Kramer responde a las críticas por su imitación a Cristian Castro: “Mi intención no fue molestarlo”

En medio de la premiación de los Copihue de Oro, el comediante se refirió a la polémica que causó su rutina parodiando al cantante en la Teletón. “Nosotros estamos expuestos a lo bueno, a lo malo, a actuaciones buenas, más o menos, malas, pero creo que es importante siempre intentarlo”, sostuvo.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
Kramer responde a las críticas por su imitación a Cristian Castro: “Mi intención no fue molestarlo”

El humorista Stefan Kramer abordó las críticas que generó su reciente rutina en la Teletón 2025, en la cual, durante el show de cierre en el Estadio Nacional, imitó al cantante mexicano Cristian Castro

Dicha presentación causó controversia en redes sociales, e incluso el propio artista se refirió a la situación, en uno de los recitales que realizó en el Movistar Arena.

“Me estuve enterando que me estuvieron imitando… Me enteré que eso no les gustó. Me imitó muy, muy feo ¿Verdad? ¿Por qué me hacen esto?”, señaló Castro. 

Las palabras de Kramer

Bajo este contexto, el comediante abordó el tema la noche de este jueves, en la ceremonia de los Copihue de Oro 2025, evento donde fue galardonado con un reconocimiento por su trayectoria

Tras recibir su premio, Kramer tomó la palabra y manifestó que “quiero dedicarle este premio a Cristian Castro. Mi intención no fue molestarlo ni molestar a su fanaticada, pero fueron días dolorosos”. 

También, a modo de broma, imitó a José Antonio Neme al recordar unos cuestionamientos del animador, y mencionó los comentarios que apuntaban el parecido físico de su imitación con el “Tachuela Chico” o “Perhan” de Romané. 

En la misma línea, añadió: “Quiero agradecer el apoyo que he recibido estos días, de mi familia, de mi esposa, que ella siempre será la niña que me llena el alma, como mar inquieto, como mar en calma. A mis hijos también, a mi hija Azul, perdón, Celeste; María Jesús, Santiago, Bruno y sólo quiero decirles que estoy muy agradecido de poder dedicarme a esto”. 

Acto seguido, planteó que “nosotros estamos expuestos a lo bueno, a lo malo, a actuaciones buenas, más o menos, malas, pero creo que es importante siempre intentarlo”. 

“A veces cuando suceden polémicas o cosas chiquititas, uno como que agarra eso negativo, lo haces propio, lo repites en la casa y uno se hunde, se paraliza”, expresó. 

Además, el humorista remarcó que “han pasado los años y yo quiero agradecer a la vida, al trabajo, a mi equipo por poder tener hoy día esa tranquilidad de mirarlo con más perspectiva y decir que es importante intentarlo siempre, no rendirse, no paralizarse”. 

Source Texto: La Nación/Foto: X
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Viajes
Lugares turísticos en Chile cerca de Santiago...

Los lugares turísticos en Chile cerca de Santiago ofrecen alternativas para todos los gustos: desde playas y ciudades patrimoniales hasta reservas naturales y montañas. En menos de tres horas de viaje, es posible disfrutar de cultura, naturaleza y aventura, convirtiéndose en opciones perfectas para escapadas de fin de semana o paseos por el día.

Leer mas
Nacional
Alumnos de educación técnico profesional sorprendieron...

Los ganadores del premio al mejor diseño en H2 Grand Prix realizado en Chemnizt (Alemania) y del segundo lugar en carrera de demostración en Azerbaiyán estuvieron presentes en el evento donde compartieron también con la presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro.

Leer mas
Triunfo
Campeonato Nacional: Programación última fecha y dónde...

Desde este viernes hasta el domingo se desarrollará la jornada final del certamen de Primera División, donde se definirán los equipos que clasifican a copas internacionales y el último conjunto en descender.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
8
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/