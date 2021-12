La durísima crítica de periodista argentino a Chile por llevar duelo a Calama

Continúan las reacciones desde Argentina por la luz verde que le dio la FIFA a Calama como sede para el partido que disputarán la Selección chilena y la Albiceleste el próximo 27 de enero por las Clasificatorias.

Ahora fue el periodista Flavio Azzaro, a través de su canal de YouTube, quien cuestionó duramente la decisión de llevar el duelo al estadio Zorros del Desierto.

“Para mí claramente Chile va a jugar al desierto porque en condiciones normales tiene todas las de perder. El equipo chileno está en riesgo de no clasificar al Mundial y encuentra en la altura la posibilidad de sacar ventaja al seleccionado de Scaloni”, expresó el trasandino.

“Claramente Chile busca con esto poder bajar el margen… hoy Argentina está por arriba de Chile. Argentina pelea con Brasil quien es el mejor de Sudamérica y los dos hoy le sacan mucha ventaja al resto”, añadió el comunicador.

Pero no se quedó ahí y lanzó: “Esto debiera estar penado por Conmebol, no se debería jugar en un terreno que nunca se jugó antes y que tiene una clara intención de sacar ventaja. Por ejemplo, Bolivia juega siempre en altura. No es que lo hace pura y exclusivamente para sacar ventaja. Es su estadio, juega en esa condición, Chile nunca jugó en la altura, entonces es ahí cuando uno siente que es una avivada y la Conmebol no debería permitirlo”.

Por último, Azzaro sostuvo que hay resentimiento por lo ocurrido con las Malvinas: “Es cierto que hay una pica, será por Malvinas, será porque a veces sentimos los argentinos que ustedes los chilenos están viendo todo el tiempo lo que hacemos. Saben de nuestros programas hasta de televisión, miran lo que nosotros hacemos, y la verdad que nosotros, en general, no tanto”.