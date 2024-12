La FEN Uchile lanza número especial por los 50 años de la revista Estudios de Economía

El presidente del directorio del canal público indicó ante la comisión de Cultura de la Cámara que “si no teníamos un nuevo crédito”, no se podrían pagar los salarios del próximo mes, y a la vez, trascendió que se le notificó a los trabajadores sobre despidos que se vendrían en los próximos días. No obstante, la señal televisiva desmintió esta última información.