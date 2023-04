“La gente está muy cartucha”: bailarina del show “erótico” en Cesfam de Talcahuano habló de la polémica

La bailarina Johanna Cares, protagonista del polémico show junto a una cantante en el Cesfam Leocán Portus de Talcahuano, se refirió a este hecho.

El video se viralizó en redes sociales e incluso el alcalde de la comuna, Henry Campos, calificó el show como “erótico” y aseguró que había menores presentes.

En el registro se ve a dos jóvenes, donde una de ellas canta una balada de Sam Brown, mientras su acompañante con un traje sexy bailaba sensualmente.

Tras la viralización del registro, la cantante se desmarcó del baile y descartó la presencia de niños, acusando que se trataba de “una actividad privada entre trabajadores”.

En tanto, la bailarina entregó su versión de los hechos por redes sociales.

VERSIÓN DE LA BAILARINA

“Soy yo, lo reconozco. De hecho el video está ahí. Yo lo pasé súper bien ese día. En todas las noticias me censuran el poto, qué fome, ja,já”, afirmó.

“La verdad es que no me preocupa, porque yo sé que la gente con un poco de piel que se vea, le ven el morbo al toque, a todo le ven morbo”, lamentó Johanna.

Insistió en que “no me preocupa para nada. Es mi show, es mi arte y yo lo voy a seguir haciendo. Me da lo mismo”.

“La gente está muy cartucha, yo estoy segura que en el mundo, en Chile, soy la única que tengo poto, nadie más tiene cu…”, complementó bromeando.

Para cerrar, Johanna acusó que “hay gente hociconeando cuestiones, que no tienen idea, ni siquiera estuvieron ahí y están comentando. Esta hue… fue en la tarde, no había gente. Estaban solo los funcionarios. Entonces no sé… le ponen cualquier color (…)”.

Revisa el polémico registro

🔵 Abren sumario por actividad al interior de Cesfam Leocan Portus en Talcahuano los hechos ocurrieron este viernes a las 11:00 am con cantante y bailarina twerk incluida mientras que el centro asistencial estaba con usuarios de la comuna, los cuales algunos comentaron esto… pic.twitter.com/7es9yCrMGF — TeT al día 📌 (@TerremotoTalcah) April 27, 2023