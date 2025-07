La lucha de los habitantes de Traiguén para que el Museo y Archivo Histórico de la ciudad tenga una nueva sede que salve su patrimonio

Caminar por las calles de Traiguén, comuna de la Provincia de Malleco, en La Araucanía, es encontrarse de frente con la historia, con la belleza del sur y también con el viento helado que suele golpear la cara de los residentes y visitantes que la recorren.

En mapudungun, Traiguén quiere decir “cascada” o “canto del agua”. Su fundación ocurrió durante la Ocupación de La Araucanía, cuando el 2 de diciembre de 1878 se instaló el Fortín Traiguén, bajo el mando del General Gregorio Urrutia, como parte del esfuerzo del Ejército de Chile por asentar el territorio.

La llegada de más de 1.500 familias europeas —principalmente alemanas, suizas y francesas— marcó una etapa de auge agrícola y comercial, con el trigo como motor principal. Este dinamismo se consolidó con la llegada del ferrocarril en 1889 y con innovaciones industriales como el molino de cilindros de Bunster, que integró incluso un ferrocarril urbano para el transporte de producción.

La población actual de esta comuna, una de las once que conforman la Provincia de Malleco, es de aproximadamente 19.260 habitantes. La mayoría de ellos son nacidos y criados en la zona y admiten estar orgullosos de su ciudad, especialmente de su tesoro patrimonial.

En la actualidad Traiguén conserva un valioso patrimonio urbano y cultural, con construcciones neoclásicas, sitios industriales, espacios religiosos y educativos, además de sus calles adoquinadas que datan de principios del siglo XX, que hablan de su riqueza histórica. A esta herencia se suma su aporte a las letras nacionales, con la presencia de figuras como Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Lautaro Yankas y, sobre todo, Luis Durand, traiguenino y nombrado Hijo Ilustre de la ciudad y uno de los grandes exponentes del criollismo chileno.

ESPACIO CLAVE DEL PATRIMONIO

Mario Muñoz (59), profesor, pensionado de Gendarmería de Chile, es oriundo de la localidad y, en conversación con el diario La Nación, cuenta que el “verdadero corazón del patrimonio de la ciudad” está presente en el Museo y Archivo Histórico de Traiguén “Ricardo Tapia Bucher”.

Este recinto fue fundado en 2023 por la Agrupación de Defensa del Patrimonio Cultural y Arquitectónico de Traiguén, entidad en la que Muñoz se desempeña como secretario.

“Este museo se ha convertido en un espacio clave de educación, memoria e identidad, custodiando una colección invaluable de documentos, fotografías, objetos y archivos que narran más de 140 años de historia local”, detalla. Y añade que todo ello está en peligro de perderse por el gran deterioro, producto de los años y las inclemencias del tiempo, que tiene el inmueble de madera donde se encuentra instalado el museo, en Aníbal Pinto 487, segundo piso, que data de 1916 y que no ha tenido el mantenimiento adecuado para cumplir con los requerimientos que exige un museo.

La Agrupación de Defensa del Patrimonio Cultural y Arquitectónico, que tiene más de 21 miembros activos, está luchando para mudar el museo y una posible solución sería trasladarlo al edificio del ex Casino de Suboficiales del ex Regimiento Miraflores, ubicado en el sector donde se creó el fuerte militar y nació la ciudad de Traiguén. Ya hicieron la presentación al Concejo Municipal.

Mario Muñoz señala que el museo “hoy enfrenta una urgencia vital: la falta de un espacio físico adecuado que amenaza la conservación de su valiosa colección”.

Cuenta que “los servicios que presta el museo, en sus dos años de vida, alcanzaron a más de 3.000 personas, la mayoría de ellas estudiantes de diferentes niveles. Lamentablemente, el espacio que ocupamos no es adecuado. El edificio presenta filtraciones en la techumbre, lo que genera goteras y humedad, causando serios problemas en la conservación de elementos y documentos históricos, algunos de ellos con más de 140 años. Además, la red eléctrica está en mal estado, lo que impide instalar sistemas de calefacción o climatización. Al estar ubicado en un segundo piso sin acceso universal, muchas personas mayores o con movilidad reducida no pueden ingresar. Las salas también son pequeñas y no permiten recibir a más de 15 personas simultáneamente. El espacio es de solo 64 m² en 3 salas”.

TRASLADARLO AL EX CASINO DE SUBOFICIALES

Ustedes proponen trasladar el Museo y el Archivo al ex Casino de Suboficiales. ¿Qué dice al respecto la Municipalidad de Traiguén?

-El inmueble fiscal es propiedad del Ministerio de Bienes Nacionales, ya que la unidad militar fue cerrada por el Ejército en su plan de modernización. En la actualidad, se encuentra en trámite un comodato por 30 años a favor de la Municipalidad de Traiguén para todo el recinto del ex Regimiento de Artillería N°4 Miraflores. En una sesión reciente del Concejo Municipal, todos los concejales y el alcalde se comprometieron a buscar una solución en el menor plazo posible para destinar dicha sede como museo o en caso contrario otras dependencias que cumplan con los requisitos mínimos para instalarlo.

¿Qué dimensiones tiene este recinto? ¿Qué costo implicaría el traslado? ¿De dónde se obtendría la inversión?

-La superficie total del espacio propuesto para el museo —que incluye una sala de exposición general, depósito, sala de estudios y reuniones, cafetería y baños— es de aproximadamente 220 metros cuadrados. Los costos principales están asociados a la reparación de la techumbre, habilitación de baños y mejora del sistema eléctrico. Esperamos que estas obras puedan ser asumidas por la municipalidad. En caso contrario, se evaluará iniciar una campaña para que la sociedad civil colabore con los recursos necesarios. Sobre los costos monetarios, desconocemos los valores exactos, pero creemos que la habilitación de las salas no debiese ser demasiado onerosa. Creemos que puede ser desarrollada con alguna instancia de financiamiento estatal o privada.

– La Agrupación hizo una presentación al Concejo Municipal, ¿qué acogida tuvieron?

-La acogida fue muy favorable. Tanto los concejales como el alcalde (Luis Álvarez Valenzuela) manifestaron su apoyo, y confiamos en que pronto se formalice la entrega de nuevas dependencias para el museo.

¿Han pensado llevar esta petición al gobierno central?

-Por ahora, estamos trabajando con las autoridades locales. No obstante, ya hemos iniciado gestiones a nivel regional para que respalden el proyecto e intercedan ante las autoridades correspondientes. Traiguén merece contar con un museo en condiciones dignas.

Mario Muñoz pone como ejemplos la existencia de los museos de Purén que funcionan con plantas en un primer nivel, con más de 100 m² c/u, acceso universal y baños adecuados. “Gracias a una buena gestión municipal, estos espacios ofrecen una experiencia cultural accesible y funcional para la comunidad y sus visitantes”. En el caso del Museo Histórico de Lumaco, este funciona “en una casa donada por la Sra. Erika Cavalieri y participa en el proyecto la Corporación Cultural Lumaco Histórico y la Ilustre Municipalidad de Lumaco. Es una casa habitación de un piso con servicios esenciales y espacios adecuados para un museo”.

COLECCIONES DEL MUSEO DE TRAIGUÉN

El Museo y Archivo Histórico de Traiguén tiene como principal especialidad la preservación documental, contando con una valiosa colección de documentos originales que abarcan desde los inicios de la ciudad en el siglo XIX. Su fondo patrimonial permite reconstruir con gran detalle la historia local, destacando el proceso de colonización, el desarrollo de la vida social, económica, política y cultural de Traiguén y su entorno.

Esta institución es un centro clave para la investigación histórica en la Región de La Araucanía, y ofrece un acceso único a materiales originales que ya no se encuentran en otros archivos del país.

COLECCIONES POR RUBRO

-Archivo Documental

-Documentos notariales y legales (testamentos, escrituras, contratos)

-Documentación municipal de inicios del siglo XX

-Correspondencia oficial y personal de líderes de la ciudad

-Documentos contables (facturas y boletas , contratos ) del siglo XIX e inicios del siglo XX

-Libros contables y de producción de fábricas locales, como la fábrica de muebles

-Vida familiar en Traiguén .Colección de Partes de matrimonio de Traiguén entre 1890 y 1960

-Registros escolares antiguos (cuadernos, certificados, matrículas de colegios en la ciudad de Traiguén .

-Herbarios recopilados en la década de 1910

Prensa y Publicaciones

-Colección de periódicos locales de Traiguén (fines del siglo XIX e inicios del siglo XX)

-Publicaciones políticas, culturales y escolares regionales

-Revistas ilustradas de época

Fotografía y Material Visual

-Colección de fotografías de Gustavo Milet, destacado fotógrafo de inicios del siglo XX

-Retratos de familias pioneras (colonos suizo-alemanes, franceses, italianos, chilenos)

-Fotografías, planos originales de la ciudad en el siglo XIX: calles, estaciones, plazas, fábricas

Postales antiguas

-Imágenes de interiores y procesos de la fábrica de muebles local

Biblioteca Histórica

-Libros antiguos y primeras ediciones de Luis Durand .

-Manuales técnicos de producción industrial de la fábrica de muebles.

-Literatura local y regional.

-Textos educativos usados en escuelas locales Alemanas y Francesas desde inicios del siglo XX

Objetos Patrimoniales

.Objetos personales de familias fundadoras (ropa, documentos ,etc)

Ex Casino de Suboficiales.