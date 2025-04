La respuesta de Benjamín Vicuña tras ser vinculado con Wanda Nara: “No sé por qué me meten…”

Benjamín Vicuña se pronunció recientemente y respondió a unas especulaciones surgidas en Argentina, las cuales dan cuenta de un supuesto vínculo entre él y Wanda Nara.

En concreto, según consignó Infobae, y a raíz de un “me gusta” que dejó el actor nacional en el Instagram de Nara, la amiga y abogada de la argentina, Ana Rosenfeld, aseguró que Wanda y el intérprete tenían una especie de cercanía.

Todo esto, en medio de la polémica de Wanda Nara con Mauro Icardi (su expareja) y “China” Suárez, quienes se encuentran en una relación.

“Está muy bien. Técnicamente que le haya puesto un like, tienen relación Vicuña y Wanda. Hablan y no hablan de ahora, sino que desde hace un tiempo”, declaró Rosenfeld en su momento.

Además, respecto a este acercamiento, explicó que “Wanda quería conocer un poquito cómo se manejaba la China en cuanto a cuidados”.

Bajo este contexto, en el programa “Desayuno Americano” (América TV), le preguntaron a Vicuña por este presunto vínculo con Nara, y el actor reaccionó molesto frente a los rumores.

“No, eso es mentira, chicos. No tengo ninguna relación (con Wanda)”, comenzó diciendo.

A la vez, planteó que “primero: no es el momento, estamos celebrando. Segundo: están mintiendo y tercero: a Ana la conozco por otras razones, hace muchísimo tiempo”.

“Eso no es real, no instalen algo que no es cierto, es al pedo. Y listo, ya está (…) Eso es mentira. Ana me escribió por otras razones, no voy a decir por qué, en otro momento de mi vida y no es el momento”, remarcó.

Finalmente, concluyó mencionando que “chicos, no hablo de estos temas, no me interesa. No sé por qué me meten en esto”.