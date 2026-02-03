La ruta de bares de vinos: qué hacer en Santiago y dónde probarlos

Home Viajes "la ruta de bares de vinos: qué hacer en santiago y dónde probarlo..."

Copas bien servidas, propuestas con identidad y ambientes únicos marcan esta guía imperdible para recorrer los mejores bares de vino de Santiago.

 

Benjamin Diaz
Si estás buscando qué hacer en Santiago y quieres descubrir bares de vino con identidad, buenas etiquetas y ambientes únicos, esta ruta es para ti. Desde espacios patrimoniales hasta propuestas más underground, la ciudad ofrece alternativas para todos los gustos y presupuestos.

Desde La Nación te recomendamos esta ruta de bares de vinos para recorrer Santiago copa en mano y conocer algunos de los mejores rincones enológicos de la capital.

Qué hacer en Santiago para un buen vino en Barrio Lastarria

El clásico moderno Bocanáriz

Creado en 2021, El Bocanáriz es un bar y restaurante ubicado en José Victorino Lastarria 276, en pleno Barrio Lastarria. Funciona en una casa patrimonial que destaca por su ambiente acogedor, con jazz de fondo y un concepto claro: ser una vitrina del vino chileno.

Reconocido por la revista Wine Spectator, ofrece más de 400 etiquetas y cerca de 40 vinos por copa, acompañados de una propuesta gastronómica pensada para realzar cada sabor. En su carta destacan opciones como el tártaro de trucha, el pulpo al olivo a la parrilla y la entraña con puré de papas trufado.

Además, ofrecen experiencias especiales como degustaciones de vinos chilenos para dos personas, talleres del vino donde aprenderás sobre el proceso de elaboración junto a una cata guiada, y cenas de maridaje de tres tiempos pensadas para disfrutar en pareja.

Atienden de lunes a miércoles de 12:00 a 22:30 horas; de jueves a sábado extienden su horario hasta las 23:30; y los domingos abren solo en la tarde, de 17:30 a 22:30 horas.

La Vinocracia tu opción más barata

Una rica copa a solo $1.000, con alternativas de tintos, blancos, espumantes e incluso tintos fríos, ideales para días de calor. Ubicada cerca de la Plaza Ñuñoa, en Irarrázaval 3470, es una de las alternativas más económicas para quienes buscan qué hacer en Santiago.

Esta vinoteca cuenta con más de 70 opciones por botella y varias por copa. Además, funciona como bar general, por lo que también puedes pedir cervezas, mocktails y coctelería con o sin alcohol, perfecto para ir con pareja, amigos o quienes no son tan fanáticos del vino. Su carta es sencilla y sabrosa, con platos populares como chorrillanas, asiento al ajillo, camarones al pil pil y pollo al ajillo.

Atienden de lunes a viernes desde las 18:00 horas y los sábados desde las 19:00 horas.

Qué hacer en Santiago para una coctelería extranjera

Una copa francesa en Le Dix Vins

Con dos locales en la capital, destaca por una cuidada selección de más de 600 etiquetas de vinos chilenos e internacionales.

Su cocina clásica de Francia ofrece desde caracoles y foie gras hasta el tradicional bœuf bourguignon, un estofado de carne cocinado lentamente en vino tinto de Borgoña.O también puedes probar su vol-au-vent, una masa hojaldrada rellena, típica de la gastronomía francesa, que suele servirse con carnes, mariscos o salsas cremosas.

Ubicados en Av. Vitacura 2935 y el MUT, en el tercer piso en el sector jardín. Tienen venta directa de su carta y además ofrecen talleres tanto pagados como gratuitos en sus locales, por lo que recomendamos estar pendientes a sus redes. 

Los vinos más artesanales en Casa Brotherwood

Con una potente carta de cervezas y schops artesanales, esta casa de espíritu punk ubicada en San Miguel es ideal para quienes buscan qué hacer en Santiago y vivir una experiencia más auténtica, con vinos de pequeños productores de distintos rincones de Chile.

Este proyecto familiar destaca por una de las mayores variedades de vinos locales y “underground”. Ofrecen entre seis y ocho etiquetas por copa, además de dos líneas de vino tirado, al estilo de la cerveza, junto a coctelería en base a vino. 

Su propuesta gastronómica incluye almuerzos que van rotando, con opciones como ostras al natural, hamburguesa de carne con tocino, o ñoquis con salsa pomodoro.

Los encontrarás en Décima Avenida 1229. Abren de miércoles a jueves de 18:30 a 00:00 horas; viernes y sábado extienden su horario desde las 13:00 hasta las 02:00; y los domingos atienden de 13:30 a 17:30 hrs.

