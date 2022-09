Lagos: “No es necesario partir de cero” el nuevo proceso constitucional

El expresidente Ricardo Lagos afirmó que el nuevo proceso constitucional no debiera partir de cero y que se podría utilizar como base la propuesta que fue rechazada en el plebiscito del domingo pasado, con el objetivo de acortar los tiempos.



“Creo que finalmente es mejor avanzar ahora. Porque si avanzamos ahora, está sobre caliente… Tenemos una Constitución que se acaba de rechazar, pero en ella hay definiciones valiosas que hay que preservar. Si vamos a discutir en cinco años más, ya nos vamos a olvidar de eso y vamos a partir todo de cero. Pero ahora no es necesario partir de cero. En consecuencia, veamos en qué cosas ambas opciones, el Apruebo y el Rechazo, estaban de acuerdo y ahí tenemos bastante avanzado”, aseguró en una entrevista a El Mercurio.



El exmandatario recordó el documento que dio a conocer antes del plebiscito en donde planteó cinco medidas en caso de que ganara el Rechazo, que delineaba “todo lo que, a mi juicio, habiéndose rechazado el proyecto de Constitución, tenía que estar en la Constitución final que se hiciera”.



Indicó que “como ganó el Rechazo, puedo tomar el texto constitucional y decir esto, esto, esto y esto me parece bien y debe estar en el nuevo texto. Entonces tengo una parte de la Constitución que ya está hecha”.



Lagos recalcó que “el Presidente Boric ha tenido un problema muy complejo, que no lo ha tenido ningún otro Presidente. Porque una cosa es hacer una Constitución para que el Gobierno que venga la mantenga y otra cosa es hacerla porque no pudimos hacer a tiempo la que queríamos hacer, porque los cálculos que hicimos eran todos para que la terminara el Presidente Piñera”.



“Llego el Covid-19 y nos quitó doscientos y tantos días. Esos son muchos días. Con doscientos y tantos días atrás, usted habría terminado la Constitución con el Presidente Piñera firmándola y el señor Boric con una Constitución flamante para implementar. Bueno, no fue así”, agregó.



Respecto al mecanismo para redactar la nueva Carta Magna, sostuvo que “la gente ya se acostumbró a la idea de una Convención”, pero estableció que paralelamente también debiera existir un grupo asesor que determine “qué artículos de lo que está rechazado vale la pena preservar o qué artículos hay que descartar”.



Lagos subrayó que “tendríamos avanzado bastante. A lo mejor nos va a quedar pendiente el Poder Judicial, a lo mejor nos va a quedar pendiente el sistema político, pero esos otros temas van a estar resueltos. Entonces es muy distinto elegir una Convención Constituyente y decirle: dado lo que se hizo con sus colegas anteriores, todo este paquete sirve para comenzar, y yo creo que va a tener buena aceptación (…) Y, como va a tener un trabajo adelantado, incluso con artículos redactados, usted puede decir: le doy seis meses en vez de un año para culminar. Y, en consecuencia, usted podría en un período relativamente breve, de aquí a un año, año y medio, tener una buena Constitución”.



Agregó que sería importante que la nueva Carta Fundamental sea más breve que la que se rechazó, “porque son los grandes enunciados constitucionales, son las normas que nos dicen cómo hacemos para ponemos de acuerdo. Otra cosa es que usted insinúe ciertas orientaciones de hacia dónde quiere ir”.



Como ejemplo señaló que “diga que debe haber un conjunto de políticas porque el cambio climático pone en peligro a los seres humanos en la Tierra. Entonces, un enunciado de esa naturaleza y basta. Lo demás ya veremos qué política pública hacemos. Son grandes principios los que hay que establecer”.