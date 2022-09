Lagos se reunió con RN para analizar el nuevo proceso constituyente

La directiva de Renovación Nacional (RN), encabezada por el timonel del partido, Francisco Chahuán, se reunió en la sede de la Fundación Democracia y Desarrollo con el expresidente Ricardo Lagos, con el objetivo de analizar el futuro del nuevo proceso constituyente para redactar una nueva Carta Magna.



El exmandatario manifestó que “me parece que lo más lógico es volver a una elección de una constituyente pero que este panel que se quiere hacer de expertos trabaje en las orientaciones de donde lo son los puntos de encuentro, de manera que haya un cierto material preparado para aquellos que vayan a ser elegidos”.



“Primero hay que hacer un borrador con los puntos de encuentros, mientras se hace la elección de los convencionales, lo segundo es la elección y lo tercero que se pueda hacer en un periodo breve”, remarcó.



Lagos agregó que “el país quiere que haya una convergencia de voluntades después de la clara decisión que hubo en días pasados”.



El exmandatario afirmó que se encuentra “disponible, si es que es posible, a seguir aportando, entendiendo el rol que uno tiene como expresidente”.



A su vez, Chahuán explicó que “analizando cuáles debieran ser las opciones que debiéramos seguir adelante, se ha ido imponiendo la posibilidad de una mixtura, vale decir tener un comité técnico-político, un comité de expertos y también un órgano elegido e íntegramente por la ciudadanía que nos permita poder lograr el objetivo de una buena y nueva Constitución para Chile”.



“En ese sentido, creemos que el expresidente Lagos tiene un rol que jugar, como también el resto de los expresidentes del país, pero ciertamente el presidente Lagos es el decano de los expresidentes y con el cual hemos estado dialogando durante todo este tiempo y no me cabe la menor duda que él debiera ser clave, debe estar disponible, eso le hemos planteado, para integrar un comité de expertos que sea capaz de arribar a un buen resultado, que sea una buena y nueva Constitución para Chile”, añadió.



Sobre qué le respondió Lagos a esta solicitud, el senador contestó que “el expresidente Lagos siempre ha sido generoso con Chile, siempre ha mostrado disposición a colaborar y a contribuir. El presidente Lagos siempre ha tenido una visión de Estado y por lo tanto él tendrá que tomar sus decisiones, pero ha manifestado una buena disposición en contribuir no solamente con insumos, fue el clave en términos de mostrarnos todo lo que fue su proceso de consulta ciudadana y no me cabe la menor duda que él tiene la expertiz necesaria para poder aportarla en el proceso”.



“Hemos visto una buena disposición del presidente Lagos a que, si él es convocado, tener justamente la voluntad de colaborar con el proceso. Él tendrá que definir en qué rol, pero nosotros creemos que el Presidente Lagos debe tener un rol fundamental”.