Latorre: “Es primera vez en 30 años que un Gobierno se atreve a tocar a las AFP”

El senador Juan Ignacio Latorre (RD) defendió la reforma de pensiones que ingresará el Gobierno y destacó que “se atreve a tocar a la industria de las AFP”.



Después de una reunión en La Moneda, el parlamentario afirmó que la iniciativa “es uno de los proyectos importantes del programa de Gobierno, es de las reformas estructurales. Si bien se había anunciado que se iba a presentar hace algún tiempo atrás, estamos en el margen, siempre se dijo que iba a ser en torno o post-plebiscito”.



Respecto a su fecha de ingreso, indicó que “lo que ha dicho el Presidente (Gabriel Boric) y la ministra del Trabajo (Jeannette Jara) es que será en el mes de octubre”.



“Es un proyecto grande, ambicioso. Yo diría que es primera vez en 30 años que un Gobierno se atreve a tocar a la industria de las AFP con el propósito de mejorar las pensiones actuales y futuras. Ahí va a estar el foco, mejorar efectivamente y de manera significativa las pensiones actuales y futuras de los trabajadores pensionados, jubilados y jubiladas”, recalcó.



Latorre enfatizó que “la apuesta es que buena parte del aporte de los empleadores -no de trabajadores- vaya a un sistema de seguridad social, a un pilar con solidaridad, y además administrado públicamente”.



ANIVERSARIO 18 DE OCTUBRE



En la antesala del tercer aniversario del estallido social, el presidente de RD remarcó que “todavía estamos elaborando como llegamos a una crisis social tan profunda hace 3 años, cuáles fueron los malestares, las rabias acumuladas ahí, y también las esperanzas de cambios”.



“No podemos olvidar la profunda crisis de violaciones a los derechos humanos que ocurrió en Chile, la más importante desde el retorno a la democracia, donde hay informes nacionales e internacionales que las documentan, las acreditan. Donde hay procesos judiciales en curso”, añadió.



De esta manera, apuntó contra la oposición y acusó que “todos estos llamados simplistas o medio hipócritas a pedir perdón de uno u otro lado, no sirven de mucho, (..) hay que hacerse cargo, más bien, de los problemas complejos que llevaron a Chile a una crisis profunda, y también no esconder debajo de la alfombra la crisis de derechos humanos”.



En relación a esto último, enfatizó que “la reforma a Carabineros se tiene que hacer. Con la institución, no contra la institución de Carabineros”.



Luego apuntó a que “en democracia, también hay que proteger y respetar el derecho a la protesta social. Es un derecho humano que en regímenes autoritarios se reprime violentamente”.



“Y acá en Chile hubo un Presidente de la República que le declaró la guerra a su pueblo, y que yo sepa ni él ni (Cristián) Larroulet, que estaba en el Segundo Piso, le han pedido perdón a ese pueblo o a los cientos de jóvenes que fueron mutilados en sus ojos. Porque ellos tuvieron responsabilidad política al declararle la guerra a su pueblo, por el mando civil sobre las fuerzas o los agentes del Estado”, complementó el parlamentario frenteamplista.



Finalmente y en el marco del proceso constituyente, el senador afirmó que en sus sector “no estamos por repetir el plebiscito que ya se hizo en octubre de 2020. Creemos que ahí hay un mandato popular por nueva Constitución y por un mecanismo que sea democrático, elegido por la ciudadanía”.