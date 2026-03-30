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Los detalles del plan: Revelan qué decía el cuaderno del autor de ataque en colegio de Calama

Funcionarios de la Brigada de Homicidios de Antofagasta encontraron un cuaderno en la casa de Hernán Meneses Leal, autor del ataque, y ahí tenía escrito lo que planeaba hacer en el establecimiento educacional.

Leonardo Medina
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Los detalles del plan: Revelan qué decía el cuaderno del autor de ataque en colegio de Calama

Continúan las pericias tras el mortal ataque registrado el viernes pasado en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, donde un alumno de 18 años provocó la muerte de una inspectora, además de herir a otra docente y tres estudiantes. 

Según consignó Emol, funcionarios de la Brigada de Homicidios de Antofagasta llegaron hasta la casa de Hernán Meneses Leal, autor del ataque. 

En este cuaderno quedó en evidencia el detallado plan que tenía en mente el sujeto. A la vez, aparecen sus motivaciones. 

El citado medio indicó que, de acuerdo a conocedores del caso, la intención de Meneses era “matar a todos los niños, para que así no sufran en la adultez una vida terrible”. 

Luego, esta idea mutó, ya que pretendía “matar a todos en el colegio”, y quitarse la vida  posteriormente.

Las pesquisas apuntan a que el imputado llevaba al menos cuatro meses estructurando el ataque.

Cabe destacar que el sujeto será formalizado este martes 31 de marzo, por los delitos de homicidio consumado y cuatro frustrados.

Según informó Radio Biobío, la Fiscalía afina detalles para solicitar la prisión preventiva del agresor.

Estudiante  que atacó mortalmente a inspectora en Calama anunció su agresión por redes sociales
Source Texto: La Nación/Foto: X
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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