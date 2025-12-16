El sur de Chile no solo destaca por sus paisajes de bosques y lagos, sino también por su riqueza arqueológica.

En las regiones de Los Ríos y Los Lagos se encuentran vestigios de culturas ancestrales que habitaron el territorio, convirtiéndose en importantes lugares turísticos en Chile para quienes buscan historia y patrimonio.

Lugares turísticos en Chile: Sitio Arqueológico de Monte Verde (Osorno)

Ubicado cerca de Osorno, Monte Verde es considerado uno de los hallazgos más importantes de América. Sus restos datan de más de 14.000 años, lo que lo convierte en uno de los asentamientos humanos más antiguos del continente.

Es uno de los lugares turísticos en Chile con sitios arqueológicos del sur más relevantes para la investigación científica y el turismo cultural.

Lugares turísticos en Chile: Sitio Arqueológico de Pilauco (Osorno)

En la ciudad de Osorno se encuentra Pilauco, un sitio donde se han descubierto restos de fauna extinta como mastodontes y herramientas humanas.

Es uno de los lugares turísticos en Chile que conecta arqueología con paleontología, ofreciendo una mirada única al pasado.

Lugares turísticos en Chile: Museo Histórico y Antropológico Maurice van de Maele (Valdivia)

En Valdivia, este museo conserva piezas arqueológicas y etnográficas de las culturas huilliche y mapuche.

Es uno de los lugares turísticos en Chile con sitios arqueológicos del sur más accesibles para quienes desean conocer la historia indígena de la región.

Lugares turísticos en Chile: Sitios de arte rupestre en Los Ríos

En distintas zonas de la Región de Los Ríos se han encontrado petroglifos y pictografías que reflejan la cosmovisión de los pueblos originarios.

Estos vestigios son parte de los lugares turísticos en Chile que permiten explorar la conexión ancestral con la naturaleza.