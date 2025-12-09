Home Viajes "lugares turísticos en chile declarados patrimonio de la humanidad..."

Lugares turísticos en Chile declarados Patrimonio de la Humanidad

Los lugares turísticos en Chile declarados Patrimonio de la Humanidad son más que destinos: son espacios que narran la historia del país y lo conectan con el mundo. Cada sitio ofrece una experiencia única, desde la espiritualidad de Rapa Nui hasta la vida portuaria de Valparaíso, consolidando a Chile como un territorio diverso y culturalmente invaluable.

Eduardo Córdova
Lugares turísticos en Chile declarados Patrimonio de la Humanidad

Los lugares turísticos en Chile declarados Patrimonio de la Humanidad son testimonios vivos de la historia, la cultura y la identidad del país.

Desde ciudades portuarias hasta islas remotas, estos sitios han sido reconocidos por su valor universal y representan una invitación a descubrir la riqueza patrimonial chilena.

1. Área Histórica de la Ciudad-Puerto de Valparaíso

Valparaíso fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 2003 por su singular arquitectura y su rol como puerto clave en el Pacífico. Sus cerros, ascensores y calles coloridas lo convierten en uno de los lugares turísticos en Chile más visitados.

2. Iglesias de Chiloé

Este conjunto de templos de madera, construidos entre los siglos XVII y XIX, refleja la fusión entre la tradición europea y la cultura local. Fueron reconocidas en 2000 y son parte esencial de los lugares turísticos en Chile declarados Patrimonio de la Humanidad.

3. Parque Nacional Rapa Nui (Isla de Pascua)

Inscrito en 1995, este sitio protege los moáis y la cultura ancestral de la isla. Es uno de los destinos más emblemáticos dentro de los lugares turísticos en Chile por su valor arqueológico y espiritual.

4. Oficinas Salitreras Humberstone y Santa Laura

Ubicadas en la Región de Tarapacá, fueron declaradas Patrimonio en 2005. Estos vestigios industriales muestran la importancia del ciclo del salitre en la historia económica y social de Chile.

5. Ciudad Minera de Sewell

Conocida como la “Ciudad de las Escaleras”, Sewell fue reconocida en 2006. Este antiguo campamento minero en la Región de O’Higgins es un ejemplo único de urbanismo en altura.

6. Qhapaq Ñan – Sistema Vial Andino

Este extenso camino incaico, inscrito en 2014, atraviesa varios países y en Chile se conserva en tramos de Arica, Antofagasta y Atacama. Es un símbolo de integración cultural y parte de los lugares turísticos en Chile declarados Patrimonio de la Humanidad.

Los lugares turísticos en Chile declarados Patrimonio de la Humanidad representan la esencia del patrimonio nacional y su proyección internacional.

Visitar estos sitios es recorrer capítulos fundamentales de la historia chilena y comprender cómo tradición, cultura y naturaleza se entrelazan para dar forma a un legado único.

Texto: La Nación / Foto: fundacionsewell
Eduardo Córdova

Eduardo Córdova
3
