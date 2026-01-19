Macaya pone en duda reajuste al sector público por incendios: Estima que reconstrucción tendrá costo similar

El senador de la UDI, Javier Macaya, comentó que la reconstrucción tras los incendios en la zona centro sur ascendería a unos US$ 1.600 millones, cifra similar al costo fiscal que supone el reajuste a las remuneraciones de los funcionarios públicos. Por este motivo, indicó que condicionará su voto al proyecto, apuntando a que en estos momentos es más importante la ayuda.

“Yo dificulto que la cifra de reconstrucción de más de 4.000 viviendas ande por debajo de esa cifra. Es bastante parecido, es más o menos lo que fue en su momento el cálculo de la reconstrucción de Viña y Valparaíso, el fondo que se arm”, afirmó Macaya en entrevista con Tele13 Radio.

En su análisis, el senador dijo que “no se vería muy bien” que la preocupación esté tan centrada en el reajuste de remuneraciones de los funcionarios públicos, si es que no tienen financiada la reconstrucción.

“Espero que hoy (lunes), a las 10 de la mañana, en el Congreso, tengamos un capítulo especial e incorporemos al texto de la ley de reajuste del sector público algo que nos permita ir en ayuda más eficiente, flexible, rápido, desburocratizada de lo que significa la tragedia que está viviendo la región del Biobío”, adelantó.

“En un país que, hay que decirlo, lo dicen todos los reportes, estamos gastando más plata que la que tenemos. Tenemos un déficit fiscal, la situación fiscal de este Gobierno le va a dejar al próximo Gobierno un hoyo bien complejo de solucionar y eso hay que tenerlo presente en esta discusión también”, reflexionó el parlamentario.

Además, agregó que “se entendería mal por el país completo que nosotros estemos pensando en solamente los sueldos de los funcionarios públicos cuando lo que se va a gastar ahí es un monto muy parecido a lo que eventualmente cuesta la reconstrucción”.

Macaya, en ese sentido, afirmó que superar la tragedia de los incendios supone “una prueba muy dura” para el Gobierno de José Antonio Kast cuando asuma.

El parlamentario advirtió que, si el Gobierno actual está más preocupado de subir el sueldo, los bonos y reasignaciones a los funcionarios públicos, no descarta votar en contra del proyecto de reajuste.

“Veamos qué se nos pone arriba de la mesa, cómo se plantea, a diferencia de lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, en el Senado, la oposición tiene mayoría, por lo tanto, una conversación que vamos a tener a partir de hoy en la mañana”, afirmó.

El senador UDI también reveló que conversó con Jorge Qurioz, quien debiera asumir la cartera de Hacienda desde el 11 de marzo, y dijo que el economista estaba mirando la tragedia con el estado de la situación fiscal que deberá asumir el próximo gobierno.