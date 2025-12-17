Maduro se comunica con el jefe de la ONU y denuncia “escalada de amenazas”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo una llamada telefónica con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, para alertarlo sobre la “escalada de amenazas” de Estados Unidos contra el país sudamericano y “sus graves implicaciones para la paz regional”.



El gobierno de Venezuela emitió este miércoles un comunicado donde se señala que Maduro mencionó a Guterres la publicación del presidente estadounidense, Donald Trump, en la que anunció el bloqueo a todos los buques petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela.



Trump dijo el martes que Venezuela “está rodeada” por “la armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica” y que la conmoción será como nunca antes hasta que “devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente” a Estados Unidos.



Maduro, según el texto, calificó estas declaraciones como “expresiones de abierto carácter colonial” y criticó lo que dijo este miércoles el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, quien señaló que Estados Unidos creó la industria petrolera de Venezuela y calificó como “el mayor robo” de la historia estadounidense la nacionalización de ese sector, en 1976, por parte de Caracas.



“El presidente Maduro subrayó que tales declaraciones deben ser rechazadas categóricamente por el sistema de Naciones Unidas, por constituir una amenaza directa a la soberanía, al derecho internacional y a la paz”, señala el comunicado de Venezuela.



El texto menciona que el líder chavista expuso el “asedio político, diplomático y económico contra Venezuela, así como la intensificación de una campaña de falsedades y amenazas militares”, en un contexto de creciente tensión por el despliegue aeronaval estadounidense en el mar Caribe.



Maduro calificó otras acciones como parte de una “diplomacia de la barbarie” que es “ajena a la convivencia internacional” y reiteró la voluntad de Venezuela de “defender una diplomacia digna, el diálogo y la paz”.

Por su parte, Guterres reafirmó su “compromiso con el derecho internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas”, según el comunicado.



El secretario general de la ONU destacó la necesidad de “evitar cualquier escalada o confrontación” y advirtió que un conflicto armado en la región “carece de justificación y sería estéril, con consecuencias graves para la estabilidad regional y la zona de paz de América Latina y el Caribe”, añadió el texto.



“El secretario general informó que dará seguimiento a la situación y que acompañará su abordaje en el Consejo de Seguridad, promoviendo la desescalada y privilegiando siempre la diplomacia, el diálogo y la solución pacífica de las controversias”, concluye el comunicado.

