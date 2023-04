Marcel tildó como “muy preocupante” venta de ropa falsificada en La Polar

En un hecho esencial presentado ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), La Polar reconoció la venta de ropa falsificada y acusó haber sido víctima de fraude por parte de sus proveedores.



La multitienda informó haber realizado una “exhaustiva investigación” en Chile y Pakistán ante las acusaciones y las demandas judiciales presentadas en su contra, indicando que no pudo acreditar la originalidad de la documentación” respecto de ciertos productos Under Armour, Adidas y Wrangler.



El ministro de Hacienda, Mario Marcel, aseguró que la situación “es muy preocupante”, apuntando a la importancia de que “los productos que las personas compran son los que ellos están esperando comprar” en un mercado competitivo.



“Por supuesto que es una situación muy preocupante que hemos conocido, el tema de la promoción de la competencia y la defensa de la libre competencia recae en otros ministerios, pero nos parece que el tema de asegurar mercados competitivos donde los productos que las personas compran son los que ellos están esperando comprar, para efecto también de los consumidores, es fundamental para que una economía de mercado pueda funcionar bien”, indicó.



Además, aclaró que “en cuanto a los temas más propiamente judiciales, las investigaciones, todo eso, es más propio de la Fiscalía Nacional Económica y de las entidades que son responsables de estas materias”.



SEXTO RETIRO



Por otro lado, Marcel reiteró su rechazo a la discusión en torno a un nuevo giro a los fondos previsionales y advirtió que aprobar una iniciativa de dichas características “sería la peor noticia para los chilenos”.



Este martes podrán ser discutidos en el Congreso los proyectos que buscan dar paso a un sexto retiro de fondos de pensiones. Esto, ya que se cumplirá el plazo legal de un año para poder ingresar reformas constitucionales que permitan un nuevo giro de ahorros de AFP, esto tras el rechazo en del “quinto retiro” en abril de 2022.



De cara al debate en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Marcel explicó que “el arma principal del Gobierno” contra la iniciativa será “explicar cuáles son las consecuencias de esos retiros de fondos de pensiones”, indicando que “para muchos ya la realidad alcanzó o superó lo que en su momento se indicó que serían las consecuencias de los retiros de los fondos de pensiones”.



“Los retiros no son una ayuda, una ayuda consiste en que alguien aporta recursos para que otro pueda resolver un problema, no simplemente hacer que ese otro ocupe sus fondos de pensiones escasos para resolver una situación coyuntural. Creo que en un momento en el cual hemos finalmente logrado comenzar a reducir la inflación, creo que la peor noticia que le podríamos dar a las chilenas y chilenos, es una nueva oleada de inflación alimentada por un nuevo retiro de fondos de pensiones”, añadió.