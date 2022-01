Marcel y futuro de las AFP: “Lo importante será el diseño estructural”

El futuro ministro de Hacienda, Mario Marcel, manifestó que en el futuro de las AFP lo importante será el diseño estructural que el sistema va a tener.



Marcel estuvo invitado la noche de este domingo en el programa “Estado Nacional”, de TVN, donde se refirió a los desafíos de la cartera que asumirá el 11 de marzo próximo.

Marcel volvió a reiterar que el futuro gobierno no fomentará nuevos retiros de fondos desde las AFP. “Creo que el Presidente electo ha sido bien taxativo. Lo que él ha señalado es que, para empezar, el tema de nuevos retiros no está en el programa de gobierno. Me parece que la semana pasada hubo una discusión me parece que aquí mismo en ‘Estado Nacional’ con algunos panelistas sobre si estaban o no estaban en el programa: no estaban en el programa. Segundo, él ha planteado algo muy claro: que nunca más una crisis económica debería resolverse a costa de los ahorros de los trabajadores. Entonces, esas dos afirmaciones me parecen meridianamente claras. Y él ha señalado que su gobierno no va a patrocinar iniciativas de esa de esa naturaleza”, afirmó.



Respecto al futuro de las AFP, explicó que “lo importante respecto al sistema previsional es cuál es el diseño estructural que ese sistema va a tener. Después podemos preguntarnos cuáles son los actores, agentes, las instituciones que van a operar dentro de él. Pero me parece que lo que está en buena medida reflejado en el problema de gobierno es la idea, primero, de asegurar un mínimo de carácter universal, que afortunadamente se ha traducido en la PGU. Tener un componente de ahorro individual, y tener un componente también de carácter solidario”.



Ante la idea de una AFP estatal, dijo que “creo que, en primer lugar, si va a existir un ente público que va a administrar ahorros de los trabajadores tenemos que preocuparnos de que sea una institución que puede administrarlos con eficiencia y con transparencia. Esto no es un tema de un tema trivial”.



Marcel también se manifestó sobre el debate surgido en la Convención Constituyente relacionado a la autonomía del Banco Central. “Esta semana hay que también mencionar que se presentaron tres propuestas relacionadas con el Banco Central. Una encabezada por el convencional Luis Mayol, otra encabezada por convencionales socialistas, con el Frente Amplio e Independientes No Neutrales. Y también está la moción por iniciativa popular que tiene superada ampliamente las firmas, y esas tres mociones son muy coincidentes en términos de asegurar la autonomía del Banco Central”, aseguró.



“Entonces lo que tenemos que buscar en el proceso constitucional, cuáles van a ser esos acuerdos más transversales que van a ser capaces de alcanzar los dos tercios que se requieren y que van a ir dando forma al texto definitivo de la Constitución”, agregó.



Respecto de su relación con Gabriel Boric, Marcel expresó que “hemos conversado en distintos momentos. Yo creo que bueno, algo que no sé, me parece que uno ya puede dar más o menos por conocido, es que el Presidente Boric es una persona que tiene una gran inquietud intelectual. Y que le interesa escuchar, incluso cierto en la discusión de temas en los cuales pueden no estar de acuerdo. En estos casos se discutieron proyectos de trabajo, el tema de los de los sueldos de los ministros y los parlamentarios, el mismo tema de los retiros… Todas esas cosas pasaron por estas comisiones donde estaba el presidente electo como diputado”.



“Creo que un tema que a él le importaba en un ministro de Hacienda es que tuviera, por así decirlo un registro amplio. Es decir, que no es solo supiera solamente de macroeconomía, sino que también entendiera el funcionamiento del Estado. Bueno en eso, en fin, he dedicado muchos años a trabajar en temas institucionales, no solamente en Chile, sino que en también en otros países. Entonces, creo, que eso es algo que particularmente le importa, porque creo que a veces parece que se gobernara haciendo anuncios, pero la verdad es que lo que les llega a las personas es lo que realmente se hace”, afirmó.