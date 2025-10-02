María José Quintanilla aborda por primera vez rumores de quiebre matrimonial: “Tengo un corazón muy feliz”

La cantante y animadora, María José Quintanilla, se refirió por primera vez a los rumores que han circulado en las últimas semanas, respecto a su supuesto quiebre matrimonial con el kinesiólogo Eduardo Carrasco.

Durante su paso por la alfombra roja de los Premios Cordillera, evento en donde ganó el premio a “Mejor lanzamiento del año/canción viral”, la artista fue consultada por las especulaciones en torno a su separación con Carrasco, con quien se casó en noviembre del 2023.

“Yo no hablo de mi vida personal, me gusta reservar parte de mi vida porque respeto mucho las emociones, las mías, las de mi familia, pocas veces he hablado del tema”, manifestó de entrada.

Luego, comentó que “hoy estamos celebrando la música, me he sacado la cresta todo el año para tener una canción que brille y hoy está nominada como mejor lanzamiento. No me quiero dar la espalda, como compositora ni cantante”.

“Pero, mira, si están preocupados, estoy feliz y muy emocionada, feliz de lo que estamos haciendo, personalmente y como cantante o animadora”, sostuvo.

En tanto, después de ganar el premio en la ceremonia, Quintanilla expresó que “con respecto a mi corazón, está todo bien, tengo mi corazón muy feliz, porque nunca me van a separar de algo que me hace muy feliz, mi público, mi gente”.