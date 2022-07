Matthei: Le temo a la presidencia pero “soy hija de milico, no voy a decir que no”

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), se refirió a la posibilidad de encabezar una posible candidatura presidencial.



En declaraciones que realizó en el programa “Días Contados” de Canal VíaX, sostuvo que “le temo a la presidencia, no es algo que me atraiga. Era muy joven cuando vi que mi papá llegó a un puesto muy importante, de mucho poder y vi como los amigos de siempre se van distanciando y cómo empiezan los tiburones a rondar”.



“En segundo lugar, le temo porque la gente cambia con el poder. Le temo, pero yo soy hija de milico, yo no voy a decir que no, porque, aunque las condiciones estén muy difíciles uno trata de hacer todo lo mejor posible para que nuestro país salga adelante. Eso es, hay una sensación de responsabilidad. Y a veces cuando miro para el lado digo a lo mejor le toque a otro, pero en realidad, yo creo que puedo ser mejor que el de al lado…o menos peor”, manifestó.



Respecto al plebiscito de salida de la nueva Constitución, la alcaldesa señaló que “es difícil el Apruebo para reformar, porque tiene muchos candados, quórum alto, plebiscito ratificatorio, pero, además, una de las cosas que me preocupa es la plurinacionalidad, que eso no se pueda cambiar nunca más”.



De ganar el Rechazo, indicó, “debería haber una nueva convención, donde probablemente se tengan que dictar nuevas normas de quién puede ser candidato, y cómo se hacen las alianzas, tiene que ser paritario, con escaños reservados (…) es la ciudadanía la que tiene que decidir”.



Agregó que “creo que (la propuesta de Michelle Bachelet) debiera considerarse. No recuerdo nada en particular, pero esa propuesta nació de muchas consultas en los territorios, por lo tanto, me parece que es algo que debiese tomarse en cuenta de todos modos”.



Sobre su participación en la campaña del Rechazo, dijo que “yo preferiría quedarme en mi casa. El fin de semana, el sábado, estuve en Colchane, es duro, son 4.300 metros de altura. Además, tiene costos políticos, hay mucha gente que vota Apruebo en Providencia y que probablemente no va a ver con mucha alegría que yo esté trabajando por el Rechazo. Lo primero es que esto tiene costos personales, pero yo realmente creo que nos estamos jugando el futuro de Chile. En segundo lugar, esto no tiene que ver con liderazgos, tiene que ver con estar en los territorios con gente que allá está trabajando que se sienten muy solos en la calle trabajando”.



Aseveró que “es bastante evidente lo que está haciendo el Gobierno y el Apruebo, están tratando de caricaturizar que esta es una pelea entre Piñera y Kast contra Boric, y perdón, pero aquí hay mucha gente de izquierda, de centro, de centroizquierda que ha dicho que va a votar Rechazo y a mi juicio que salgan las dos figuras emblemáticas, es caer en el jueguito de lo que están tratando de hacer desde el Apruebo. Cuando tus rivales están tratando de hacer algo, hay que ser muy tontos para darles el gusto”.



“La derecha está dispuesta y totalmente comprometida. Más bien yo pongo en duda que si gana el Apruebo mejoren este texto propuesto, porque el Partido Comunista está en contra de cualquier cambio y porque además hay muchos cerrojos y está toda la consulta a los pueblos originarios”, expresó.