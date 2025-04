Matthei pide al ministro Cordero que “endurezca la mano con los menores de edad”

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, se refirió a la puesta en marcha del Ministerio de Seguridad Pública y le pidió al titular de esta cartera, Luis Cordero, que “endurezca las leyes y endurezca la mano con los menores de edad”.



Tras una reunión que tuvo con vecinos y víctimas de la delincuencia, Matthei dijo tener la “impresión que los jueces, los diputados y senadores de izquierda no se dan cuenta de la inmensa rabia que se está acumulando en Chile con el tema de los jóvenes que infringen la ley”.



“Se requiere un cambio en la ley, pero también se requiere un cambio en la actitud de los jueces de garantía, de los jueces en lo penal, porque la rabia que se está acumulando en Chile es peligrosa”, agregó.



En ese sentido, afirmó que es “muy peligroso que los chilenos sientan que no hay justicia (…) Si nosotros no reaccionamos a tiempo, esto va a ser peligroso. Los chilenos están enojados y sienten que finalmente nadie los protege, sobre todo frente a los jóvenes que están cometiendo delitos”.



En cuanto a la creación del Ministerio de Seguridad Pública, la candidata presidencial sostuvo que el “proyecto es malo, la ley es mala. Es bien raro que los seremis sean los encargados de la justicia. En fin, hay que funcionar con lo que salió y es mejor tener un Ministerio de Seguridad que no tenerlo. Yo creo que va a haber que hacer muchas modificaciones”.



Al ser consultada sobre si Cordero es el ideal para asumir como ministro de esta nueva cartera, Matthei expresó que “ojalá lo haga bien. Necesitamos que lo haga bien. Yo le diría solamente al ministro Cordero, por favor endurezca las leyes y endurezca la mano con los menores de edad”.