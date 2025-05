Matthei sobre última Cuenta Pública de Boric: “Nos va a tratar de convencer que Chile es una taza de leche”

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, utilizó su red social X para señalar que el Presidente Boric intentará reflejar “una realidad país que no es” en su última Cuenta Pública de este domingo 1 de junio.



“Nos va a tratar de convencer que Chile es una taza de leche, lo cual no es así. Este domingo el Presidente Boric nos va a tratar de convencer que Chile es una taza de leche, y que está todo bien. Pero usted sabe que esto no es así”, escribió.



“Esto lo vamos a cambiar, sé cómo cambiarlo, tengan fe, tengan esperanza, a este gobierno le queda poco. Vamos a volver a un Chile que crece, que se desarrolla, en paz y con armonía y sin corrupción. Así que tengan fe, tengan esperanza”, aseguró.



Respecto al último discurso del Mandatario frente al Congreso Pleno, la candidata planea fiscalizar los anuncios y el balance del Mandatario junto a su equipo programático.



Tras el discurso, dará un punto de prensa para comentar la alocución. Y aunque no hubo coordinación en el bloque para esta Cuenta Pública, los partidos de oposición ven la ocasión como una oportunidad para cuestionar a La Moneda por compromisos incumplidos y lo que consideran una mala gestión.



Esto, a su vez, ha sido reforzado en redes sociales con distintos videos, contrastando las promesas de campaña y los logros efectivos alcanzados por el Gobierno.