Mega anuncia la fecha de estreno del nuevo reality “El Internado”

Luego de una larga espera, Mega anunció este martes la fecha de estreno de su nuevo reality, “El Internado”, programa de encierro que combinará competencias extremas y pruebas de cocina.

La señal del grupo Bethia confirmó que el espacio de telerrealidad llegará a la pantallas del canal el próximo lunes 13 de octubre, tras la emisión de la teleserie nocturna “Reunión de Superados”.

En paralelo, el reality contará en Youtube con un espacio llamado “El Internado React”, y un programa satélite. Además, los suscriptores de Mega GO tendrán una señal 24/7, con un adelanto de 24 horas de cada capítulo.

El programa será conducido por Tonka Tomicic junto a Yann Yvin, mientras que el equipo de jueces estará integrado por este último, en compañía de los chefs Luciano Mazzetti y Pablo Albuerne.

Por su parte, entre los participantes confirmados se encuentran Daniella Campos, Maluco, Etienne Bobenrieth, Fernando Solabarrieta, Laura Bozzo, Natalia “Arenita” Rodríguez, Paloma “Pops” Fiuza, Luis Sandoval, Otakin, Camila Nash, entre otras figuras.