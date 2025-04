Michelle Carvalho aborda los comentarios que recibe por su aspecto físico: “Me preocupa la salud mental del prójimo”

Una sincera reflexión realizó la chica reality brasileña, Michelle Carvalho, quien durante su participación en el reciente capítulo del podcast “Más Que Titulares”, abordó los comentarios negativos que recibe en redes sociales acerca de su aspecto físico.

La ganadora de la segunda temporada de “Gran Hermano”, en su conversación con la periodista Javiera Quiroga, habló de diferentes temas, y en un momento, se refirió a este tipo de ataques en redes.

“Cualquier persona que diga ‘ay no, me afecta’, queda ahí pegado en tu subconsciente. Antes de venir acá, hoy en esta madrugada, yo creo que borré entre 15 a 20 comentarios de una campaña que hice, y ponte que 17 venían de hombres; como que ya ni siquiera era mujeres –generalmente, son más mujeres que se atacan entre sí–, pero eran más hombres”, señaló Carvalho.

Respecto a la clase de comentarios que recibe, mencionó: “‘Que estás gorda’, ‘Michelín’, ‘que se la tragó‘: yo leía eso y era como ¿todo bien en casa?, ¿están bien?, ¿qué les pasa? de hecho saqué muchos pantallazos que los voy a publicar”.

“En general no es que me afecte, que esté triste, pero me preocupa la salud mental del prójimo. En mi casa está todo bien, yo no ando tirando veneno gratis por las redes sociales, porque obviamente tengo una imagen que cuidar”, añadió.

A la vez, reconoció que “yo en específico tengo un grado de fortaleza mental que hoy puedo leerlo, me puedo burlar del tema, puedo hacer una broma al respecto: yo misma tomo mi vida como para la chacota”.

En la misma línea, indicó que “cuando tú encuentras que no te llegan a herir, doler, o cambiar tu estado de ánimo, ahí es… por algo lo hacen; hay gente que se dedica solo a tirar odio”.

“El día que yo quiera hacer un cambio en mí, yo lo voy a hacer porque yo quiero, porque lo necesito, porque lo siento, no porque me lo están diciendo, no porque se están burlando”, subrayó.

La exparticipante de “Pareja Perfecta” sentenció que “hoy es uno de los momentos en que mejor me está yendo, que más trabajo tengo, que más empoderamiento tengo sobre mí y de mi cuerpo, de mi vida, entonces lo que puedan decir lo demás”.