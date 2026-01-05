Home Vanguardia "mickey rourke lanza campaña para recaudar fondos y no ser desaloj..."

Mickey Rourke lanza campaña para recaudar fondos y no ser desalojado de su casa en Los Ángeles

La campaña fue lanzada con el consentimiento del actor por Liya-Joelle Jones, una amiga de Rourke que forma parte de su equipo. El objetivo es reunir $100.000 dólares, y ya acumula poco más de $80 mil.

Leonardo Medina
El actor estadounidense, Mickey Rourke, lanzó una campaña de recaudación en la plataforma Gofundme, donde busca reunir 100.000 dólares para no ser desalojado de la propiedad que arrienda en Los Ángeles.

Esta campaña, llamada “Ayuda a Mickey Rourke a quedarse en su casa”, fue creada con el consentimiento del intérprete por Liya-Joelle Jones, amiga de Rourke que forma parte de su equipo.

De momento, se han recaudado poco más de $80 mil dólares (72 millones de pesos aproximadamente), a través de cerca de 2 mil donaciones.

El anuncio de la campaña en la plataforma menciona que “la fama no protege contra las dificultades, y el talento no garantiza la estabilidad (…) Lo que queda es una persona que merece dignidad, vivienda y la oportunidad de recuperar su equilibrio”.

Según lo informado por el diario Los Angeles Times, el actor, de 73 años, recibió el pasado 18 de diciembre la notificación de desalojo de un departamento que tenía arrendado desde marzo de 2025 por $5.200 dólares al mes, y que luego aumentó a $7.000 dólares mensuales.

En una conversación con The Hollywood Reporter, Liya-Joelle Jones explicó que “Mickey está pasando por un momento muy difícil y ha sido increíblemente conmovedor ver cuánta gente se preocupa por él y quiere ayudarlo”.

“La vida no siempre avanza en línea recta, y a pesar de todo lo que Mickey ha aportado con su trabajo y su vida, ahora enfrenta una difícil situación financiera que ha puesto en riesgo su vivienda”, añadió.

Source Texto: La Nación
Leonardo Medina

