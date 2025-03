Ministra de la Segpres califica de “fetiche” umbral del 5% y que no soluciona la fragmentación

La ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, se refirió al umbral del 5% (de votación de los partidos para que puedan acceder a la Cámara de Diputados), calificándola como “fetiche” y que no son la solución para la fragmentación que afecta a la política.



La Comisión de Constitución del Senado, donde se debate la reforma al sistema político, ratificó el umbral del 5% contra las indicaciones del Ejecutivo, lo que comentó la ministra Lobos en entrevista con Radio Agricultura



“Hay como un fetiche lo del 5% porque estamos conscientes que hay que resolver el problema de la fragmentación, pero no necesariamente digamos el tema del umbral del 5% sea la solución necesaria para estos efectos”, dijo.



“Efectivamente los parlamentarios y en la Comisión de Constitución lo repusieron (el 5%) y es un debate que está abierto”, señaló lobos sobre la moción que promueven los senadores Alfonso de Urresti (PS) y Luz Ebensperger (UDI) que plantea que “los partidos políticos que alcancen al menos el 5% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional en la elección de los miembros de la Cámara de Diputados tendrán derecho a participar en la atribución de escaños en dicha Cámara”.



Macarena Lobos comentó que la “reforma tiene que ser mucho más integral. Hoy día lo que se está discutiendo es una parte de la reforma política que es la reforma constitucional. Establece ciertas cuestiones importantes como el tema de las órdenes de partido la posibilidad, de los casos de expulsión de partidos elimina una restricción importante que es que los dirigentes gremiales y sindicales puedan ser candidatos y candidatas”.



“Nosotros queremos complementar la reforma constitucional con una reforma legal que se haga cargo integralmente no sólo de los requisitos para constituir los partidos para que efectivamente elevar esas exigencias, las firmas iniciales el tema que tengan que estar constituidos en ocho regiones y no tres regiones contiguas como es hoy día para elevar esos estándares y sin duda el tema del financiamiento también está a la base respecto de esto”, sostuvo.



La ministra de la Segpres también se refirió a las más de 100 candidaturas independientes que se han erigido por la Presidencia de la República, calificando la situación como “bien impresionante”.



“Yo creo que esto es un reflejo más también del fraccionamiento que tiene la política digamos y de pensar la política no como algo colectivo con partidos fuertes sino desde una perspectiva mucho más personal y de una fragmentación y degradación que sin duda no le hace bien a la política”, comentó.



Sobre eso, expuso que “el Ejecutivo, con el impulso de la reforma política de acuerdo a los mandatos del Presidente Boric en su cuenta pública, es efectivamente fortalecer los partidos que podamos tener evitar ese fraccionamiento, que tengamos partidos fuertes, representativos, que permitan hacer esta articulación y como digo dar solución eficiente y eficaz a las demandas ciudadanas”, señaló.



La ministra aprecia un “hiperinflación” de candidatos que aspiran a la Presidencia. “Sin duda es un tema que hay que analizar y que va en la misma línea de lo que decíamos de la reforma en general de cómo evitamos”, finalizó.