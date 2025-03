Ministra Jara y opción presidencial: “Yo voy a estar donde sea requerida”

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, abordó en esta jornada la opción de dejar La Moneda para ser proclamada por su partido, el PC, como candidata presidencial de cara a una eventual primaria del oficialismo.



En conversación con 24 Horas, Jara respondió a la definición que debe tomar la colectividad, este próximo sábado, para zanjar el tema presidencial. “Esos debates ni siquiera se han dado en el PC y, por lo tanto, en el fondo es especular sobre algo que todavía no ocurre”.



Consultada por la opción real de convertirse en candidata, Jara indicó que “yo voy a estar donde sea requerida, a mí me entusiasma mucho esta materia. Pero pertenezco a un partido político en el cual las decisiones se toman entre todos, no a solas, así que voy a conversar con ellos”.



“Lo que venga serán debates que se van a dar después. Lo que venga o no venga es parte de una especulación de hoy día”, reiteró.



“Yo no tengo ninguna aspiración personal de cargos. Sí tengo un sentido de responsabilidad, y en ese contexto, desde donde pueda contribuir, lo voy a hacer. Hoy día mi responsabilidad y mi compromiso es con el gobierno del Presidente Boric, así también me propuso mi partido, el Partido Comunista de Chile”, cerró Jeannette Jara.



La ministra participará este jueves en la promulgación de la reforma previsional, ceremonia que contará con la presencia de la expresidenta Michelle Bachelet, pero sin la presencia de la oposición.