Ministra Siches se reúne con el alto mando de las policías por violencia en el sur

La ministra del Interior, Izkia Siches, encabeza este viernes, junto al subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve, una reunión de coordinación con alto mando Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) en La Moneda.

La cita fue agendada por la ola de violencia en la Macrozona Sur, que se ha agravado en los últimos días.

Ante este escenario, se espera que la ministra Siches realice en esta jornada anuncios en materia de seguridad.

La tarde de ese jueves, el subsecretario Monsalve se refirió a los hechos de violencia que se han desarrollado recientemente en el sur del país. Rechazó el ataque incendiario perpetrado durante la mañana de este jueves en la comuna de Los Álamos, Región del Biobío, que dejó 35 equipos y camiones forestales destruidos.



“Queremos reiterar el total, absoluto y profundo rechazo del Gobierno del Presidente Gabriel Boric a los hechos de violencia. Este no es el camino en democracia, no lo compartimos, no los aceptamos, los rechazamos y, por lo tanto, los vamos a perseguir desde el punto de vista penal”, remarcó.



Monsalve además contó que “por instrucciones de la ministra del Interior, se va a presentar una querella criminal por el delito de ataque incendiario, y esperamos que la Justicia pueda identificar a los responsables, y finalmente sancionarlos por hechos tan graves que alteran la seguridad, el orden público, y la sana convivencia en la provincia de Arauco y la región sur del país”.



En esa misma línea, indicó que “el Presidente instruyó hace varios días conformar un equipo de diálogo, no solo para conversar o escuchar, sino que para tomar decisiones que resuelvan las demandas legítimas, en muchos casos, de mayor seguridad y mejores condiciones en el ámbito del transporte de carga a lo largo de todo Chile”.



Añadió que “la ministra del Interior ha pedido concurrir a La Moneda al general director de Carabineros, al director general de la Policía de Investigaciones, para fortalecer las medidas de seguridad”.



Monsalve finalizó asegurando que “la seguridad es una tarea prioritaria del Gobierno, pero también es una responsabilidad del conjunto de las instituciones del Estado”.