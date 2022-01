Ministro Paris: “Podríamos llegar hasta 70 mil casos” diarios de Covid-19

El ministro de Salud, Enrique Paris, sostuvo que es difícil decir cuándo vamos a llegar al peak de casos diarios de Covid-19 en el país, debido a la variante Ómicron, y a cuántos casos diarios llegaremos en las próximas semanas.



El secretario de Estado realizó estas declaraciones en el programa “Tolerancia Cero” de CNN Chile.



Admitió que en materia de testeo, trazabilidad y aislamiento “nosotros deberíamos haber sido más fuertes al comienzo”.



“Eso se hizo con mucho esfuerzo, contratando mucha gente, pero nos dimos cuenta que era un punto en el cual había que actuar con mucha fuerza. Inmediatamente, cuando tomamos las riendas del ministerio, se hizo de esa manera. Ahí hubo un cambio obviamente acordado en la Mesa Covid, porque nos dimos cuenta en realidad que es importante que la persona que está enferma rápidamente se aísle (…) Es una lección que debemos aprender y pienso que quizás eso pudo haber sido una pequeña debilidad, no digo que lo fue porque se trabajó mucho en eso a través de la Subsecretaría de Salud Pública y de los laboratorios”.



“El sistema está preparado. Tenemos una cantidad muy importante de camas UCI, aumentamos las camas en un 400% gracias a este nuevo concepto, tenemos muchas más camas que las que tuvimos al inicio de la pandemia”, aseguró.



Respecto del aumento de casos de las últimas semanas, Paris sostuvo que “teníamos una tendencia a disminuir en el aumento a los siete días, que desgraciadamente en estos momentos se encuentra estable o estabilizada. Por lo tanto, es difícil decir si ya llegamos al máximo o no, o si esto va a seguir subiendo”.



“Nosotros no sabemos todavía cuándo vamos a tener el máximo de casos, sin embargo, el Presidente nos pide ese tipo de estudios que son de factibilidad o de proyecciones de casos y el abanico es bastante grande. Podríamos llegar a 70 mil casos, entre 40 y 70 mil casos. Yo quisiera que hubiésemos llegado al peak o que lleguemos al máximo esta semana, pero no es una pregunta fácil, los mismos expertos se han equivocado y tampoco tienen una seguridad ciento por ciento para poder dar esa cifra”, indicó el ministro.

MENOS CASOS ESTE LUNES



Adelantó que “ya tenemos la cifra de este lunes, y ya tenemos menos casos que los que tuvimos el sábado y el domingo. Para este lunes tenemos una disminución de casos y una positividad que ronda el 19%, hay una pequeña baja. Nosotros siempre estamos calculando la capacidad de contagio que tiene el virus y también hay una leve tendencia a la disminución”. Pero aclaró que esta cifra no constituye una tendencia.



Paris expresó que “es improbable que la pandemia desaparezca tan rápidamente… estamos viviendo una nueva etapa de la pandemia, que es totalmente diferente a la que tuvimos con Delta y es probable que con el ritmo de vacunación que tenemos (…) probablemente pueda ocurrir eso. Pero lo que pasa es que los anticuerpos humorales, las defensas que están en la sangre circulante, desgraciadamente duran poco, seis meses, y a veces en pacientes inmunocomprometidos duran cuatro meses. Entonces, no sabemos realmente lo que pasará, porque los anticuerpos de seguro que van a bajar y es probable, a lo mejor, que aparezca una nueva variante, porque ha habido una inequidad en el mundo en el sentido de que no todos han podido vacunar a su población”.



El titular de Salud también se refirió al futuro gobierno de Gabriel Boric. En relación a la próxima ministra de la cartera, Begoña Yarza, dijo que “tengo un gran aprecio por ella y creo que lo va a hacer muy bien”.



“En Salud debe haber una continuidad en algunos aspectos (…) En la pandemia, el mismo Presidente Boric ha reconocido que ha sido bueno, que ellos van a seguir con esta política en general, van a tener algunos matices, pero en ese sentido va a haber continuidad. Creemos que en Salud tiene que haber continuidad, y no esa entrada de gente al ministerio, que saquen a todos los que están. Yo no le pedí la renuncia a nadie, llevé a tres o cuatro personas al gabinete, dejé a todo el mundo trabajando tal como estaba y creo que el equipo del sistema público de salud en general es muy bueno. Ellos por supuesto que tienen derecho a cambiar algunos cuerpos directivos, pero el traspaso o la comunicación de la información tiene que ser muy detallada”, detalló.