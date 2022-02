Mon Laferte anuncia el nacimiento de su primer hijo: “Ya soy mamá”

Con un breve mensaje, la cantante nacional Mon Laferte, dio a conocer un alegre momento de su vida que emocionó a sus fans, ya que durante la tarde de este jueves, anunció el nacimiento de su primer hijo.

Por medio de una publicación en su cuenta de Twitter, con el mensaje “ya soy mamá”, la artista desató una ola de felicidad en sus fanáticos, donde el tweet acumula 141.000 likes.

Ya soy mamá — Mon Laferte (@monlaferte) February 10, 2022

La intérprete de “Tu Falta De Querer”, había informado hace unas semanas, a través de una publicación de Instagram, en donde se mostraba tejiendo para su hijo, el sexo y nombre de su bebé, que se llamó Joel, y es fruto de su relación con el músico y productor mexicano, Joel Horta.

Asimismo, la cantante había mantenido en privado los pormenores de su embarazo, que había dado a conocer públicamente en agosto del 2021.

“Estoy embarazada. No debería decirlo todavía, porque aún no tengo los tres meses, se supone que hay que esperar los tres meses para contarlo; pero es que ya no puedo, ya no puedo seguir un día más… Me siento a medias de alguna manera”, señaló en esa oportunidad.

A lo que añadió, “es un deseo que me vino a los treintaitantos porque antes no quería tener hijos”.