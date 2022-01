Mujer de 90 años se casa con su mejor amigo como deseo de su fallecido esposo

La historia de un matrimonio de adultos mayores en Iowa, EEUU, ha enternecido a los miles de usuarios que han escuchado de ella. Eileen Triggs, una mujer de 90 años, cumplió el último deseo de su esposo Vince, fallecido a los 96 años, que le pidió en su lecho de muerte que siguiera adelante con su vida y se casara con su mejor amigo.

El relato fue contado por Mike Triggs, que en su cuenta de Facebook contó que la historia se remonta cuando hace un año, su padre Vince Triggs, sabía que se “estaba muriendo”, y le dijo a su esposa, con quien llevaba 70 años casado, que “no pasara demasiado tiempo de duelo” luego de su muerte, pidiéndole que “en algún momento se volviera a casar y pudiera compartir su vida con alguien que la quisiera como él la quiso”.

El hijo continúa la historia señalando que “aunque seguramente habría muchos, el único hombre que sabía que la trataría como él querría que la tratara era su mejor amigo, Ron Fulton”.

Vince y Ron se conocieron el año 2015, desarrollando rápidamente una profunda amistad. “Pronto descubrieron que ambos habían estado en el mismo tipo de negocio, ambos eran Shriners y Masons y eran dos tipos que nunca discutieron sobre política”, señala la publicación de Mike, agregando que la esposa de Ron también se hizo íntima amiga de Eileen, hasta su muerte en el año 2019.

“Un día, Ron me preguntó si me gustaría ir a Arizona con él un par de meses y le dije que no porque no consideraba oportuno viajar con alguien con quien no estuviera casada. Al día siguiente volvió y me dijo: ‘¿Vendrías ir a Arizona si nos casamos?’ y dije que sí”, recuerda el testimonio de Eileen en la carta escrita por su hijo.

Luego de decidir cumplir el último deseo de su esposo y seguir adelante con su vida, Eileen se casó con Ron el 26 de diciembre de 2021. “Aunque Ron nunca podrá reemplazar a nuestro padre o marido, la vida continúa y tiene sentido que ambos sean felices”, cierra Mike en su publicación.