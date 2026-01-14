Muñeca bielorrusa: Decretan arresto domiciliario total para Yáber, Najle y Pizarro

Este miércoles se llevó a cabo la formalización de Sergio Yáber y Yamil Najle, ambos conservadores de Bienes Raíces, junto a Harold Pizarro, dueño de una casa de cambio. Los tres quedaron bajo arresto domiciliario total y con arraigo nacional, en el marco de la investigación conocida como “caso muñeca bielorrusa”.

Según La Tercera, la Fiscalía expuso que los abogados Vargas y Lagos, representantes del consorcio Belaz Movitec, habrían canalizado pagos ilícitos hacia la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, a través de su pareja Gonzalo Migueles. Esos dineros, según el Ministerio Público, fueron blanqueados mediante operaciones financieras en las que participaron Yáber, Najle y Pizarro.

El juez justificó la medida cautelar señalando: “La multiplicidad de antecedentes que hasta ahora han sido incorporados en esta causa permiten asentar que aquellos antecedentes, que han tenido una presunta participación punible en calidad de autores del delito de lavado de activos”.

Añadió que el arresto domiciliario total es “la medida más intensa posible dentro del debate efectuado y resulta idóneo, necesario y proporcional para asegurar la sujeción de los imputados al proceso, impedir su desplazamiento, evitar coordinaciones indebidas y resguardar el éxito de la investigación”.

Roles atribuidos

En el caso de Harold Pizarro, dueño de la casa de cambio Inversiones Suiza Limitada, se le acusa de ocultar y disimular pagos ilícitos.

“Pizarro Iturrieta, a sabiendas del origen ilícito de los bienes, ocultó y disimuló el soborno dado por los imputados Lagos y Vargas a la imputada Vivanco por intermedio del imputado Migueles”, detalló la Fiscalía.

Para ello habría utilizado a su hijo Cristian Pizarro y a su yerno Andrés Morales como intermediarios en la entrega de dinero en efectivo.

Respecto de Sergio Yáber, conservador de San Miguel, el Ministerio Público indicó que recibió 47 mil dólares en efectivo de Migueles, conociendo su origen ilícito.

Entre junio de 2024, Yáber habría efectuado sucesivas transferencias hacia cuentas de Najle y Migueles para borrar huellas documentales.

En cuanto a Yamil Najle, conservador de Chillán, se le atribuye haber recibido 25 millones de pesos desde Yáber.

“Se coordinan para generar una serie de contratos destinados a encubrir, ocultar y disimular el verdadero origen de estos dineros”, señaló el Ministerio Público, agregando que Najle habría suscrito documentos notariales predatados para dar apariencia de legalidad a los fondos.

Colaboración en la investigación

La Fiscalía destacó que los propios imputados han entregado información que refuerza la hipótesis del caso.

El tribunal reconoció que “parte sustantiva de los antecedentes que sustentan la imputación provienen de declaraciones de los propios imputados, quienes han reconocido las operaciones financieras descritas, lo que confiere a la investigación una base práctica sólida y proyecta un interés colaborativo”.

Con estas medidas cautelares, la investigación por la “trama bielorrusa” seguirá su curso, mientras los tres imputados cumplen arresto domiciliario total y se profundizan las diligencias sobre el presunto lavado de activos.