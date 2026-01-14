Home Nacional "muñeca bielorrusa: decretan arresto domiciliario total para yáber..."

Muñeca bielorrusa: Decretan arresto domiciliario total para Yáber, Najle y Pizarro

De acuerdo al Ministerio Público, los imputados ocuparon un rol clave para ocultar el origen de fondos provenientes de presuntas coimas pagadas a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
Muñeca bielorrusa: Decretan arresto domiciliario total para Yáber, Najle y Pizarro

Este miércoles se llevó a cabo la formalización de Sergio Yáber y Yamil Najle, ambos conservadores de Bienes Raíces, junto a Harold Pizarro, dueño de una casa de cambio. Los tres quedaron bajo arresto domiciliario total y con arraigo nacional, en el marco de la investigación conocida como “caso muñeca bielorrusa”.

Según La Tercera, la Fiscalía expuso que los abogados Vargas y Lagos, representantes del consorcio Belaz Movitec, habrían canalizado pagos ilícitos hacia la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, a través de su pareja Gonzalo Migueles. Esos dineros, según el Ministerio Público, fueron blanqueados mediante operaciones financieras en las que participaron Yáber, Najle y Pizarro.

El juez justificó la medida cautelar señalando: “La multiplicidad de antecedentes que hasta ahora han sido incorporados en esta causa permiten asentar que aquellos antecedentes, que han tenido una presunta participación punible en calidad de autores del delito de lavado de activos”.

Añadió que el arresto domiciliario total es “la medida más intensa posible dentro del debate efectuado y resulta idóneo, necesario y proporcional para asegurar la sujeción de los imputados al proceso, impedir su desplazamiento, evitar coordinaciones indebidas y resguardar el éxito de la investigación”.

Roles atribuidos

En el caso de Harold Pizarro, dueño de la casa de cambio Inversiones Suiza Limitada, se le acusa de ocultar y disimular pagos ilícitos.

“Pizarro Iturrieta, a sabiendas del origen ilícito de los bienes, ocultó y disimuló el soborno dado por los imputados Lagos y Vargas a la imputada Vivanco por intermedio del imputado Migueles”, detalló la Fiscalía.

Para ello habría utilizado a su hijo Cristian Pizarro y a su yerno Andrés Morales como intermediarios en la entrega de dinero en efectivo.

Respecto de Sergio Yáber, conservador de San Miguel, el Ministerio Público indicó que recibió 47 mil dólares en efectivo de Migueles, conociendo su origen ilícito.

Entre junio de 2024, Yáber habría efectuado sucesivas transferencias hacia cuentas de Najle y Migueles para borrar huellas documentales.

En cuanto a Yamil Najle, conservador de Chillán, se le atribuye haber recibido 25 millones de pesos desde Yáber.

“Se coordinan para generar una serie de contratos destinados a encubrir, ocultar y disimular el verdadero origen de estos dineros”, señaló el Ministerio Público, agregando que Najle habría suscrito documentos notariales predatados para dar apariencia de legalidad a los fondos.

Colaboración en la investigación

La Fiscalía destacó que los propios imputados han entregado información que refuerza la hipótesis del caso.

El tribunal reconoció que “parte sustantiva de los antecedentes que sustentan la imputación provienen de declaraciones de los propios imputados, quienes han reconocido las operaciones financieras descritas, lo que confiere a la investigación una base práctica sólida y proyecta un interés colaborativo”.

Con estas medidas cautelares, la investigación por la “trama bielorrusa” seguirá su curso, mientras los tres imputados cumplen arresto domiciliario total y se profundizan las diligencias sobre el presunto lavado de activos.

Source Texto: Aton/La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Senapred declara Alerta Roja en Talca por incendio for...

Voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Talca, junto a brigadas de Conaf y apoyo de medios aéreos, se trasladaron hasta el lugar para contener y frenar el avance del fuego en la zona afectada.

Leer mas
Viajes
Lugares turísticos en Chile para amantes de la fotogra...

Desde ciudades patrimoniales hasta paisajes extremos, estos lugares turísticos en Chile ofrecen escenarios ideales para la fotografía urbana, de naturaleza y nocturna. Una guía para viajeros que recorren el país con la cámara como principal compañera.

Leer mas
Viajes
¿Qué hacer en Santiago? Escápate a Pomaire y sigue la ...

Ollas de greda, empanadas gigantes, talleres abiertos y postales que se repiten generación tras generación. Pomaire no se recorre a la rápida: se visita con tiempo y se come sin apuro. Revisa acá los mejores panoramas para tu visita.

 

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
1
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/