Netanyahu justificó ante la ONU bombardeos en Irán y minimizó violencia colona en Cisjordania

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, realizó este jueves su discurso ante la Asamblea General de la ONU, intervención que estuvo marcada por varias polémicas.

De partida, cuando el mandatario tomó la palabra, diferentes delegaciones internacionales abandonaron la sala en señal de protesta.

Según consignó Radio Cooperativa, y antes de comenzar su discurso, Netanyahu manifestó que “si hay más cobardes morales que se quieran ir de la sala, que lo hagan ahora”.

Respecto a su intervención, el primer ministro israeli justificó los bombardeos en Irán, y a la vez, minimizó la violencia colona en Cisjordania.

“La destrucción de las instalaciones nucleares de Irán fue difícil. Muy difícil de hacer. Pero para mí fue una de las decisiones más fáciles que he tomado como primer ministro porque, si no lo hubiéramos hecho, estaríamos todos muertos”, señaló, de acuerdo a la citada emisora.

En cuanto a la violencia de los colonos israelíes contra los palestinos de Cisjordania, aseguró: “¡Qué distorsión! Es una obsesión. Oigo hablar de esto aquí. Los líderes de los países hablan seriamente de ello, y lo dicen con tanta importancia”.

De igual forma, comentó que “de vez en cuando talan olivos,se enfurecen” y “prenden fuego”. No obstante, expresó que no tolerará que tomen la justicia “por su mano”.

Críticas a Erdogan y Mamdani

Netanyahu, además, apuntó duramente contra el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, a quien tildó de “tirano”.

Asimismo, remarcó que Turquía es “el último país en convertirse en un foco de propagación de mentiras antisemitas”.

El primer ministro dijo que Erdogan “ostenta el récord mundial” de encarcelar a periodistas y líderes de la oposición. A lo anterior agregó: “Ocupa ilegalmente el norte de Chipre, miembro de la UE, y regularmente atenta contra Grecia, miembro de la OTAN”.

El líder israelí también arremetió en contra del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, acusando a este último de elogiar “a criminales condenados por apoyar a Hamás”.

“No puedes silenciarme. No puedes silenciar la verdad”, subrayó, dirigiéndose a Mamdani.

“Las mentiras que tú y otros antisemitas difunden sobre los judíos y el Estado judío tienen consecuencias reales. En Nueva York, los judíos son amenazados camino a la sinagoga”, precisó.