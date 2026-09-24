Qué hacer en Santiago: 3 tenedores libres para probar comida latinoamericana

La gastronomía latinoamericana reúne sabores muy diferentes. Ceviches, carnes a la parrilla, platos criollos y preparaciones con distintas influencias pueden encontrarse en los buffets de Santiago.

Si buscas qué hacer en Santiago y quieres probar distintos sabores latinoamericanos durante una misma visita, existen tenedores libres donde puedes combinar preparaciones peruanas, chilenas y otras propuestas de la región. Estas son tres alternativas para recorrer.

Qué hacer en Santiago: sabores peruanos y chilenos en un mismo buffet

Buffet Imperial

Dirección: Avenida Departamental 4400, Macul.

Buffet Imperial es una de las alternativas para quienes quieren combinar diferentes cocinas durante una misma visita. Su propuesta incluye preparaciones de la gastronomía chilena y peruana, además de comida china, sushi y carnes a la parrilla.

Dentro de las alternativas latinoamericanas aparecen platos criollos, carnes, ceviches y diferentes acompañamientos. Esto permite comenzar con una preparación peruana y luego probar sabores asociados a la cocina chilena.

La variedad también permite complementar la comida con carnes a la parrilla y otras estaciones del buffet. Actualmente, el restaurante funciona en Avenida Departamental 4400 y mantiene atención hasta las 23:00 horas de lunes a jueves. Los viernes y sábados extiende su horario hasta la medianoche.

El formato permite repetir las preparaciones disponibles durante la experiencia, aunque la propuesta incluye también cocinas asiáticas.

Qué hacer en Santiago: cocina peruana, carnes y sabores criollos

Vaca & Vaco La Florida

Dirección: Avenida La Florida 7297, esquina Walker Martínez, La Florida.

Vaca & Vaco propone un buffet donde la gastronomía peruana comparte espacio con carnes a la parrilla y distintas preparaciones de inspiración internacional.

Entre las alternativas disponibles aparecen ceviches, carnes, platos calientes, ensaladas y otras preparaciones peruanas. La parrilla agrega cortes preparados durante el servicio, lo que permite combinar platos de diferentes estilos.

La propuesta resulta interesante para quienes quieren probar distintos sabores latinoamericanos sin limitarse a una sola cocina. Puedes comenzar con un ceviche o alguna preparación peruana y continuar con carnes a la parrilla y acompañamientos.

El restaurante funciona con modalidad de tenedor libre y sin límite de tiempo, según la información actual del establecimiento. Atiende de lunes a sábado entre las 12:30 y las 23:00 horas, mientras que los domingos funciona hasta las 19:00.

Qué hacer en Santiago: cocina peruana con una gran variedad de preparaciones

Olivo Limón

Dirección: Compañía de Jesús 2280, Santiago Centro.

Olivo Limón es una alternativa para quienes quieren concentrarse especialmente en los sabores de la cocina peruana. Su buffet reúne ceviches, causas, leche de tigre, carnes a la parrilla y distintos platos criollos, además de pastas, ensaladas y postres.

La propuesta permite recorrer preparaciones frías y calientes durante una misma visita. Los productos del mar ocupan un lugar importante, pero también existen alternativas para quienes prefieren carnes o platos más contundentes.

Aunque su especialidad es peruana, el formato buffet permite complementar la experiencia con diferentes preparaciones y acompañamientos. Actualmente, el restaurante mantiene un horario de lunes a sábado entre las 12:30 y las 23:00 horas, mientras que los domingos funciona hasta las 19:00.

Además, el local cuenta con espacios amplios para grupos y celebraciones, por lo que puede ser una alternativa para una salida familiar o con amigos.

Una ruta para conocer sabores de Latinoamérica

Los tenedores libres permiten recorrer diferentes preparaciones sin tener que decidirse por un solo plato. En Santiago, esa posibilidad también sirve para acercarse a distintos sabores de la gastronomía latinoamericana.

Buffet Imperial permite combinar preparaciones chilenas y peruanas dentro de un buffet internacional. Vaca & Vaco suma gastronomía peruana y carnes a la parrilla. Olivo Limón, en tanto, concentra su propuesta en la cocina peruana y sus distintas preparaciones.

Si buscas qué hacer en Santiago y quieres probar diferentes sabores latinoamericanos en una misma salida, estas tres alternativas permiten recorrer distintas preparaciones sin limitarse a un único plato.