Zúmbale Primo se une al destacado grupo uruguayo The La Planta para grabar su nuevo feat: “El Perdón”

Confirmando el carácter internacional de la banda, el grupo Zúmbale Primo da cuenta de su gran momento musical, ya que este fin de semana se grabará una colaboración con una de las bandas más importantes del género tropical en el continente. Se trata de la agrupación uruguaya The La Planta.

El tema lleva por nombre “El Perdón” y se estrenará este 9 de octubre en todas las plataformas digitales.

Según explicó Alex Muñoz, animador de Zúmbale Primo, “es una canción de nuestra autoría, que habla de una mujer que vuelve a pedirle perdón a un hombre después de lo que pasó entre ellos, pero quizás ese perdón llegó demasiado tarde”.

Respecto a cómo se gestó este match entre ambas agrupaciones, Muñoz cuenta que “fue súper espontáneo, literalmente por redes sociales. Nos empezamos a dar like, a comentar nuestras publicaciones mutuamente y en algún momento empezamos a hablar por interno”.

“Ahí nació la idea de hacer algo juntos, nos pusimos de acuerdo y salió prácticamente de un día para otro. Cuando existe buena onda entre artistas y ambos quieren hacer música, las cosas se dan rápido”, añade.

Cabe recordar que The La Planta es una banda uruguaya que tiene millones de seguidores y reproducciones en las plataformas digitales. Asimismo, ha grabado colaboraciones con artistas de la talla de Néstor en Bloque, Luck Ra, Luciano Pereyra y Flor Álvarez, entre otros.

“Una tremenda oportunidad“

Sobre lo que significa para la banda nacional de música tropical ranchera, Alex Muñoz sostiene que “The La Planta es un artista que viene haciendo las cosas muy bien, con números impresionantes y colaboraciones con grandes artistas. Para nosotros es bonito que dos grupos de países distintos puedan encontrarse a través de la música y hacer algo juntos. Sentimos también que es una tremenda oportunidad para que nuestra música siga cruzando fronteras”.

A su vez, enfatiza que “llevamos diez años trabajando y sentimos que hoy estamos viviendo una etapa distinta, con música propia y mirando también hacia afuera. Poder colaborar con un grupo uruguayo que ha trabajado con artistas importantes y que tiene llegada en distintos países obviamente nos abre una puerta. Pero también creemos que nosotros tenemos algo que mostrar afuera: la cumbia ranchera chilena está viviendo un momento muy bonito y queremos llevar nuestra música lo más lejos posible”.

Por último, y en cuanto a las expectativas que tiene Zúmbale Primo con este nuevo sencillo, concluye que “queremos que a la gente le guste la canción. Los números son importantes, claro, pero primero tiene que haber una buena canción. Además, nos entusiasma mucho poder juntar al público de The La Planta con el público de Zúmbale Primo y que gente que quizás nunca nos había escuchado pueda conocernos a través de esta colaboración”.