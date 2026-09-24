Triple homicidio de La Reina: mantienen prisión preventiva de Jorge Ugalde

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago resolvió mantener la medida cautelar de prisión preventiva para Jorge Ugalde, único imputado por el homicidio de Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos adolescentes en La Reina. Hecho ocurrido en octubre de 2025.

Según consignó 24Horas, la resolución judicial se adoptó tras estimar que la defensa del acusado no aportó antecedentes capaces de desvirtuar la existencia del delito ni su presunta participación en los hechos.

Durante la audiencia, la defensa presentó un peritaje que planteaba que la mascota de la vivienda habría trasladado la máscara con sangre de la víctima. Sin embargo, la magistrada desestimó la tesis por considerarla carente de lógica.

El fiscal jefe de Las Condes, Francisco Lanas, detalló los indicios que sostienen la imputación. “Está en el rango horario del horario de muerte de la víctima y todos los otros elementos indiciarios que expusimos, como la compra de la máscara, la compra de la pistola y la inconsistencia de los horarios”.

Lanas descartó de momento abrir nuevas líneas investigativas hacia vecinos o la expareja del imputado. “Aquí no se trata de salir a pescar, hay que tener elementos concretos que permitan iniciar otro hilo investigativo”, afirmó Lanas.

El Ministerio Público confirmó que mantendrá las diligencias operativas pendientes antes del cierre de la investigación, fijado preliminarmente para el próximo 22 de octubre. Fecha en que se evaluará la presentación de la acusación o una eventual ampliación del plazo.