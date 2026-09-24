Senapred ordena evacuaciones por intensas lluvias en el sur

El sistema frontal que se registra en las regiones de Biobío, Los Lagos, La Araucanía y Los Ríos ha provocado estragos en algunos sectores.

Según consignó Emol, en Purén se vive la situación más compleja. El desborde del río principal y sus afluentes obligaron a la evacuación de los sectores Bolleco, 21 de Mayo, Tranaman, Chacallan, La Isla, El Valle, Huitranlebu, Ipinco Bajo, Loncoyan y Caupolicán.

“Evita ribera del río Purén por alerta de crecida”, advirtió el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).



En Carahue, se pidió la evacuación de varios sectores cercanos a los ríos Centinela, Damas y San Juan de Trovolhue. En Gorbea, la crecida del río Donguil mantiene en alerta a la población, consigno el medio citado.



En Pucón se evacuó los sectores La Fortuna, Ex Balsa Quelhue, San Luis, Menetúe, Relicura y Carileufu por crecida de los ríos Trancura, Claro y Liucura. En Loncoche, se evacuó por crecida de los ríos Cruces y Lumaco.



También en Nueva Imperial se hizo lo mismo por aumento del caudal de los ríos Cuatín y Quepe.



En Arauco, habitantes de los sectores Pichilo y la Faja deben evacuar por la crecida del río Pichilo. En tanto, en Los Ríos, específicamente en Lanco se evacuó el sector Panguinilahue por crecida del río Leufucade.



Ante esta situación, el Senapred declaró alerta roja en tres provincias: Cautín (La Araucanía), Valdivia (Los Ríos) y Arauco (Biobío).

