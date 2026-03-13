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Nicolás Grau refuta cifra entregada por el titular de Hacienda

El exministro de la cartera dijo que “el último dato público es de 1406 millones de dólares (fines de enero) y el valor a inicios de esta semana (fluctúa mucho) era sobre 800 millones de dólares”. Es decir, según lo señalado por la exautoridad, la caja fiscal actual es más de 20 veces superior a lo indicado por Jorge Quiroz

Patricia Schüller Gamboa
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Nicolás Grau refuta cifra entregada por el titular de Hacienda

El exministro de Hacienda, Nicolás Grau, respondió este viernes, a través de una publicación en su cuenta de X, a lo señalado por el titular de la cartera, Jorge Quiroz.

El secretario de Estado, en su primera vocería tras el consejo de gabinete, dijo que el gobierno de Gabriel Boric dejó al Fisco “sin caja”.

Esta situación podría complicar la forma en que Chile enfrentará los efectos de la guerra en Medio Oriente.

“La caja con que cerró la administración anterior fue de US$40 millones al 31 de diciembre de 2025. Normalmente, las cajas con que terminan las administraciones están entre US$3 mil millones y US$4 mil millones”, aseguró el economista, consignó Emol.

Añadió que “por lo tanto, hemos heredado una caja que es un 1% de lo normal”.

Según consignó Emol, Grau sostuvo en primer lugar que no dará entrevistas al respecto por “respeto a las nuevas autoridades”.

El exministro refutó la cifra de US$40 millones entregada por Quiroz. “El último dato público es de 1406 millones de dólares (fines de enero) y el valor a inicios de esta semana (fluctúa mucho) era sobre 800 millones de dólares”.

 Es decir, según Grau, la caja fiscal actual es más de 20 veces superior a lo apuntado por el actual titular de Hacienda.

Quiroz asegura que el gobierno de Boric dejó al Fisco “sin caja” para enfrentar efectos de la guerra en Medio Oriente
Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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