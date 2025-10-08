“No estás sola”: La emotiva carta que compartió Mane Swett tras revés judicial por la custodia de su hijo

La actriz Mane Swett compartió una emotiva carta en sus redes sociales, luego de que esta semana se revelara el duro revés judicial que sufrió en EEUU, en el caso por la custodia de su hijo.

La Corte Suprema estadounidense decidió no acoger la solicitud para revisar el fallo que favoreció a John Bowe, padre del menor, y con ello, la intérprete agotó todas las instancias judiciales a las que podía recurrir en el país norteamericano.

Bajo este contexto, y a través de sus historias de Instagram, Swett publicó una especial carta escrita por sus fans, donde le enviaron muestras de apoyo en medio de este difícil momento.

“En este momento queremos abrazarte con nuestras palabras y recordarte que no estás sola. Te llevamos en el corazón, y aunque no podamos quitar el momento difícil que atraviesas, sí podemos acompañarte con todo nuestro cariño y apoyo”, dice la misiva.

A la vez, comentaron que “te queremos con el alma, con la fuerza de quienes admiran no solo tu calidad actoral, sino también la persona maravillosa, valiente, resiliente, humana y gran mamá que eres”.

“Estamos contigo hoy y siempre. Aquí seguimos, firmes a tu lado, para que sientas que nunca caminas sola. Con todo nuestro amor. Tus fans que siempre te acompañan”, concluyeron.

La actriz, en tanto, acompañó la publicación con un breve mensaje de agradecimiento, señalando: “Profundamente gracias por su apoyo incondicional. Les quiero siempre”.