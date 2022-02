“No sé qué hacer”: Naya Fácil confiesa que se siente atraída por un hombre de 48 años con problemas de adicción

La influencer Naya Fácil reveló a sus seguidores que se encuentra muy confundida sobre sus sentimientos amorosos hacia un hombre mayor, que la duplicaría en edad.

Mediante un Live en su cuenta de Instagram, Naya contó detalles respecto de su vida íntima.

En la transmisión confesó a sus seguidores que no sabe qué hacer con sus sentimientos hacia un hombre de 48 años, por lo que tiene el doble de su edad, ya que además el sujeto tiene de algunas adicciones, según consignó Publimetro.

“Ustedes aconséjenme, ¿qué harían si les atrae una persona? Me gusta alguien, me voy a sincerar con ustedes. Me gusta pero está muy metido en las drogas y no sé qué hacer. Me gusta o quizás me atrae un poco, pero no sé qué hacer”, reveló la influencer, quien un segundo Live publicado el miércoles por la cuenta @biitchposting_tv.

“Él me duplica en edad, es más atento y lo que me gusta de él, dice que no quiere verse por lo sexual. Le gusta reunirse para conversar, salir y/o acompañarse. Igual me gusta eso, porque a veces a mi nadie me dice nada, nadie me pregunta cómo estoy”, confesó la joven, que por primera vez contaba sobre sus sentimientos a sus seguidores.

“Ahora está más centrado en la vida, pero hay algo que no les he contado. No le he preguntado si es que tiene hijos, porque tiene 48 años”, finalizó.