“No tengo nada en mi cabeza…”: Vidal aborda su futuro tras consagrarse campeón con Colo Colo

La alegría es total en Colo Colo, luego de derrotar 2-1 a Ñublense en Chillán para consagrarse campeón de la Liga de Primera, alcanzando la estrella número 35 de su historia.

Tras levantar el título, el capitán y referente del Cacique, Arturo Vidal, habló con la transmisión oficial y expresó su felicidad por este nuevo trofeo.

Pero además, el “King” fue consultado sobre su futuro, teniendo en cuenta que finaliza contrato en diciembre. Y los dichos del bicampeón de América volvieron a sembrar dudas sobre su situación.

“No sé, voy a pensar. Ahora solo quiero celebrar, ver a mis hijos cuando vuelva. Todavía no sé qué voy a hacer”, dijo a TNT Sports.

Luego, ante la pregunta de si considera poner fin a su carrera, comentó: “De verdad que no tengo nada en mi cabeza. Solo quiero celebrar esto porque ha sido muy duro y veremos qué pasa de aquí en adelante”.

Respecto a este nuevo título en el club de sus amores, manifestó que “el fútbol me ha dado muchas cosas lindas. Otro título más con el equipo que amo, donde salí y me crié. El equipo trabajó muy duro y merecía ser campeón”.

“Todo el mundo decía que cuando volviera iba a llegar hecho polvo y no fue así. Hemos hecho un gran trabajo y, gracias a Dios, pudimos lograr el título, que es lo más importante”, añadió.