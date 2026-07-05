Noruega da el batacazo con doblete de Haaland y elimina a Brasil en octavos del Mundial 2026

Noruega dio el gran golpe en los octavos de final del Mundial 2026. Los Vikingos, con un intratable Erling Haaland, vencieron 2-1 a Brasil en el MetLife Stadium y eliminaron a la Verdeamarela del certamen planetario.

Noruega dio el gran golpe en los octavos de final del Mundial 2026. Los Vikingos, con un intratable Erling Haaland, vencieron 2-0 a Brasil en el MetLife Stadium y eliminaron a la Verdeamarela del certamen planetario.

El duelo tuvo un inicio intenso, ya que Patrick Berg anotó para el elenco nórdico, pero el tanto se anuló por un offside previo. Poco después, el “Scratch” tuvo un penal a favor que fue ejecutado por Bruno Guimaraes. No obstante, el portero Orjan Nyland estuvo brillante para atajar el lanzamiento.

Luego, el duelo fue parejo y ambos equipos tuvieron la oportunidad de abrir el marcador. En la recta final, Haaland se vistió de héroe y desequilibró el cotejo en el momento justo.

A los 79’, el delantero del Manchester City apareció en el área para definir con un letal cabezazo, tras un centro desde la izquierda. Después, el “Androide” aumentó la ventaja con tiro rasante desde fuera del área (90’), silenciando a la fanaticada brasileña.

Los dirigidos por Carlo Ancelotti descontaron a los 90+10’, gracias a un penal de Neymar, quien había ingresado en el minuto 68’.

El “Scratch” no tuvo tiempo para empatar y Noruega se instaló en los cuartos de final, poniendo término al sueño de Brasil y su sexto título.

En la siguiente ronda, el conjunto nórdico espera al ganador del cruce entre México e Inglaterra, quienes jugarán a partir de las 20:00 horas en el Estadio Azteca.

Los goles:

¡¡REMARON TANTO QUE AYUDARON AL GOLEADOR!! GOLAZO DE CABEZA DE HAALAND PARA EL 1-0 DE NORUEGA VS. BRASIL EN LOS 8VOS DE LA COPA DEL MUNDO.



⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/Y5RBbKci8n — SportsCenter (@SC_ESPN) July 5, 2026

¡¡¡ESTÁS DEMENTE ANDROIDE!!! ZURDAZO LETAL CRUZADO DE HAALAND PARA SU DOBLETE Y EL 2-0 DE NORUEGA ANTE BRASIL. HISTORIA.



⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/yQMVXX6kA8 — SportsCenter (@SC_ESPN) July 5, 2026